Brněnští basketbalisté i přes chladnou druhou čtvrtinu zápasu utrhli první vítězství nad Ústím v ligové sezoně. Po energickém startu zápasu Basket ztratil vedení a musel dohánět téměř dvojcifernou ztrátu. V druhé půli zápasu domácí dominovali a připsali si výhru 82:70. „Je to pro nás velký úspěch. Porazili nás třikrát v řadě, takže jsme byli motivovaní je porazit a hodně pro nás znamená konečně nad nimi vyhrát,“ radoval se americký hráč Basketu Greg Lee.

Brněnští basketbalisté (v bílém) poprvé v sezoně zdolali Ústí nad Labem. | Foto: Jan Russnák/Basket Brno

Na palubovku brněnského Basketu přijel v sobotu jeden z nejnepříjemnějších soupeřů této sezony, Sluneta Ústí nad Labem. Domácí ukázali, že jsou motivovaní ústecký tým porazit a šli do rychlého vedení, kdy po pěti minutách vedli už o dvanáct bodů. Po rychlém startu ale přišel frustrující zbytek první půle, kdy domácí trápila hlavně střelba z dálky.

Sluneta ukázala svoji ofenzivní kvalitu, zápas otočila a vstupovala do druhého dějství se čtyřbodovým vedením. Domácí trápily i fauly, kdy jeden z klíčových hráčů Ondřej Šiška nasbíral v patnácté minutě už čtvrtou osobní chybu. „Ze začátku to bylo hodně mentálně náročné. Při timeoutech jsme si museli připomínat, že musíme držet spolu, držet se herního plánu. Důležité bylo udržet hlavu v klidu a soustředit se jen na momentální dění na hřišti. To byl pro nás klíč k úspěšnému zvládnutí zápasu.“ komentoval duel Lee.

Ve druhé půli zápasu domácí opět nastartovali a suverénně vyhráli druhou půlku, spolu s celým zápasem. Domácí zapracovali hlavně na sbírání bodů zpod koše a útočných doskocích. Duel definitivně zlomili hráči Basketu, když dali devatenáct bodů v řadě, na které už Ústečtí nebyli schopni odpovědět a odjeli zpět na severozápad Čech bez výhry.

Basket Brno zůstal na pátém místě v tabulce a ve středu ho čeká domácí zápas s šestými Pardubicemi.

Basket Brno - Sluneta Ústí nad Labem 82:70 (23:23, 13:18, 24:11, 22:18)

Body: Lee 18, Půlpán 14, Brown-Soares 12, Svoboda 11, Šiška 7, Musil 7, Křivánek 6, Krakovič 4, Dáňa 3 – Autrey 16, Nichols 14, Martin 10, Rowan 10, Pecka 8, Karlovský 4, Haiblík 3, Nábělek 3, Johnson 2.

VOJTĚCH REZEK