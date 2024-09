Devět let. Tak dlouhé už je čekání basketbalistek Žabin Brno na další účast v základní skupině Euroligy. Už na konci září jej však mohou ukončit. Vicemistryně české nejvyšší soutěže se totiž přihlásily do kvalifikace, kde se proti maďarskému Szekszárdu porvou o splnění snu. Nadcházející sezonu tak brněnský klub vyhlíží s velkým očekáváním. „Vnímáme ji jako vyvrcholení započaté práce. Koncept, který jsme tvrdě budovali, bychom chtěli zúročit na evropském poli,“ nastínil kouč Žabin Viktor Pruša. První utkání kvalifikace je na programu 18. září od šesti hodin večer v Brně a odveta o týden později taky od šesti večer v jižním Maďarsku.

Psal se rok 2006, když Brňanky dosáhly ultimátního úspěchu – hvězdnou Euroligu opanovaly a dosedly na pomyslný evropský trůn. Tím však jejich nejslavnější éra skončila, postupně vyklidily pozice v Evropě i na předních příčkách domácí soutěže.

V tuzemsku už se jihomoravské družstvo mezi elitu vrátilo, nyní by něčeho podobného chtělo dosáhnout i v nejprestižnější evropské soutěži. „Už jen to, že jsme v kvalifikaci, je obrovský krok pro celé Žabiny. Několik let jsme na tom pracovali, abychom měli možnost se do Euroligy dostat. Teď jsme tady a chceme postoupit. Po několikaletém budování věřím, že nás čeká nové období,“ předeslal generální manažer Žabin Radek Šír.

V cestě bude klubu ze Žabovřesk stát Szekszárd, který v minulém ročníku maďarské nejvyšší soutěže vybojoval třetí příčku. Brňanky celou přípravu uzpůsobily tomu, že hlavní vrchol sezony je čeká ještě před startem nového ročníku Ženské basketbalové ligy.

Proto si v přípravě střihly mezinárodní konfrontace se slovenskými Piešťanskými Čajkami a polskými Polkowicemi, které obě zvládly vítězně. Před euroligovou kvalifikací je čeká poslední přípravný duel v sobotu, kdy od šesti hodin večer přivítají v Rosničce maďarskou Šoproň, na jejíž palubovce ve středu prohrály 72:75. „V týmu je skvělá nálada a postupně si to basketbalově sedá. Trenéři i my hráčky se snažíme vytvářet prostředí, ve kterém se všichni cítíme komfortně. Jedině pak ze sebe můžeme dostat sto procent, a to se nám daří,“ shrnula nová kapitánka Petra Záplatová.

Ta v roli hlavní lídryně vystřídala Natálii Stoupalovou, která zamířila do Polska. Hlavní družstvo Žabin opustily i Adéla Buřtová a mladé hráčky Adéla Mezihoráková a Nela Nétková.

Brněnský klub si však sehnal adekvátní náhradu. Ze zámoří přivedl Američanku Stephanii Kostowiczovou, z Hradce Králové pak českou reprezentantku Kateřinu Zeithammerovovou. Kádr doplnil i nadějnými odchovankami.

Jednu komplikaci však Žabiny přece jen řeší. Domácí utkání kvalifikace Euroligy, které je naplánované na středu 18. září, nebudou moct odehrát doma na Rosničce, azyl si tak našly v hale ve Vodově ulici. „Čeká nás utkání ve větší hale, kde očekáváme i větší počet návštěvníků. Je to pro nás organizačně i časově náročnější, protože všechno naše zázemí musíme přesunout. Starez Arena je víceúčelová, musíme dovézt i palubovku, která je pouze na basketbal. Utkání se bude chystat tři dny, aby se vše zvládlo,“ objasnil Šír.

Odvetu v Maďarsku odehrají Jihomoravanky o týden později. Až poté je čeká vstup do nového ročníku ŽBL, kde se opět chtějí přiblížit suverénnímu USK Praha, které však v jarním finále alespoň jednou přemohly.

„Do nejvyšší soutěže budeme vstupovat v roli vicemistra. Kvalita ligy bohužel lehce klesá, takže tuto pozici musíme potvrdit. Finále s USK je náš jednoznačný cíl, takže musíme být připraveni odolávat snahám o senzaci ze stran soupeřů. Rádi bychom navázali na vzájemné zápasy s USK z minulé sezony, kdy jsme za poslední roky byli kvalitativně nejblíže. Opět se tak budeme snažit o malý sportovní zázrak, který se nám povedl v minulém finále,“ doplnil Pruša.