V roce 2006 dosedly na ženský evropský Olymp, když ovládly hvězdnou Euroligu. O devět roků později se v nejprestižnější evropské soutěži basketbalistky Žabin Brno objevily naposledy. A po dalších devíti letech si Jihomoravanky mohou zahrát Euroligu znovu. Brněnský klub se totiž přihlásil do kvalifikace o nablýskanou soutěž. Žabiny se utkají ve dvojzápase s jedním z trojice celků Basket Landes z Francie, španělskou Zaragozou nebo maďarským Szekszárdem. Soupeře pro zářijovou kvalifikaci se Brňanky dozví 18. července při losu v Mnichově.

„Je to velký krok pro náš klub v novodobé historii, ke kterému jsme poslední sezony směřovali a na který se moc těšíme. Věřím, že fanoušci jsou po Eurolize hladoví stejně jako my a v kvalifikaci nás hojně podpoří, protože to budeme potřebovat," uvedl manažer klubu Radek Šír.

V případě postupu by Žabiny v Eurolize doplnily další český celek USK Praha. „Dle mého názoru se jedná o skvělou zprávu pro celý klub i český ženský basketbal. Když se podíváme na „novodobou éru“ Žabin, šlo se přesně tímto směrem. Trpělivě, záměrně a logicky k návratu na nejvyšší pozice. Všichni tu přemýšlíme systematicky a myslím že jsme připraveni pokusit se měřit s naprostou špičkou. Kdybychom nešli do kvalifikace s cílem postupu, nemuseli bychom se do ni vůbec hlásit. Samozřejmě bude záležet na konkrétním soupeři, kterého nám přiřkne los a ve dvouzápasové matematice budou rozhodovat detaily," poznamenal dlouholetý trenér brněnského celku Viktor Pruša.

V Žabinách vsadí na sehranost, v klubu pokračuje většina opor z minulého ročníku, kdy brněnský celek ovládl Federální pohár a v lize se sklonil jen před dominantním USK Praha. V EuroCupu Brňanky prohrály v prvním kole play-off s Besiktasem, který následně celou soutěž ovládl.

Právě v EuroCupu, do něhož Žabiny znovu naskočí v případě neúspěchu v kvalifikaci o Euroligu, odehrál brněnský celek poslední tři ročníky a dvakrát postoupil do play-off.