Výsledkově podařený vstup do play-off nejvyšší soutěže mají za sebou basketbalistky Žabin Brno. Ve středu si na vlastní palubovce poradily s Ostravou 81:54, a ujaly se tak vedení v sérii. Přesto v domácím táboře nepanovala přílišná spokojenost. Brněnské družstvo totiž nepředvedlo úplně ideální výkon, navíc se mu zranily hned dvě důležité hráčky.

Basketbalistky Žabin Brno (v bílém) vstoupily do čtvrtfinále play-off domácí výhrou nad Ostravou 81:54. | Foto: BK Žabiny Brno

Realizační tým Žabin nebyl spokojený především s první čtvrtinou, která nabídla nečekaně vyrovnanou podívanou. Domácí basketbalistky ji vyhrály o jediný bod 14:13. „Vstup do zápasu, kdy soupeři chyběly dvě hráčky základní pětky, se nám nepovedl. Nechci říct, že jsme jej podcenili, ale koncentrace na základní činnosti nebyla taková, jakou vyžadují zápasy play-off. Od toho se odrážely věci, které nám nevycházely,“ nelíbilo se žabinskému asistentovi trenéra Michalu Martiškovi.

Brněnský celek od druhé desetiminutovky přece jen zabral a už do půle si vytvořil patnáctibodový náskok. Ten si v klidu hlídal až do závěru. „Těžko se ale hledají pozitiva. Určitě pozitivní je, že jsme vyhráli a výsledek může vypadat docela pohodlně, ale z naší strany to nebylo povedené utkání. Předvedli jsme utrápený výkon, který stačil na vítězství, ale vstup do play-off jsme si představovali jinak,“ pokračoval Martišek.

Ostrava mohla být spokojená především s úvodní a poslední čtvrtinou, ve kterých dokázala držet krok. Na jih Moravy přitom dorazila bez čtyřech hráček základní rotace. „Odehrály jsme velmi dobrý zápas, předvedly jsme, na co jsme měly. Snažily jsme se hrát rychle, ale chyběly nám centimetry. Kdybychom proměnily pár jasných šancí, tak by výsledek byl ještě přijatelnější,“ podotkla hostující trenérka Iveta Rašková.

Radost z výhry Žabinám kazí i ztráta dvou opor. V utkání se totiž zranily Petra Záplatová a Nikolina Kneževičová, obě hráčky trápil poraněný prst.

Série, hraná na tři vítězné zápasy, pokračuje v neděli, kdy výhodou domácího prostředí bude disponovat Ostrava. Žabiny budou toužit po druhé výhře i zlepšeném výkonu. „Nevycházely nám moc střely, nebyl to náš zápas. Udržely jsme se ale v obraně a přeskákaly soupeřky na doskocích,“ hodnotila utkání rozehrávačka brněnského klubu Adéla Mezihoráková.

BK Žabiny Brno - SBŠ Ostrava 81:54

Čtvrtiny: 14:13, 29:15, 20:10, 18:16.

Body Žabin: Cunaneová 22, Stoupalová 19, Sklenářová 15, Hamzová 11, Dudášová 6, Buřtová 5, Mezihoráková 3, Záplatová 0, Kalná 0, Kneževičová 0.