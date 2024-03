Jako první tým mají za sebou nadstavbovou skupinu části vítězů. Basketbalistky Žabin Brno v dosavadní části sezony potvrdily svou očekávanou roli, kromě soubojů s pražským USK téměř neztrácely, a zaslouženě si tak dokráčely pro druhou příčku. Tu jen stvrdily ve středu, kdy doma jasně zdolaly Slavii Praha 94:54, a už se mohou chystat na čtvrtfinále play-off, ve kterém od příštího týdne vyzvou Ostravu.

Basketbalistky Žabin (v bílém) na závěr nadstavbové části zdolaly doma pražskou Slavii 94:54. | Foto: BK Žabiny Brno

Osmnáct výher a čtyři porážky. S takovou bilancí se Brňanky rozloučily se základní a nadstavbovou částí, teď už je čeká nejdůležitější fáze ročníku, ve které ve čtvrtfinále i v případném semifinále budou mít výhodu domácího prostředí v prvním, třetím i potenciálním rozhodujícím pátém zápase. „Máme týden do začátku play-off, které začíná od nuly. Víme, jaké jsou naše cíle, a postupně za nimi půjdeme,“ burcoval žabinský asistent trenéra Michal Martišek.

Středeční duel byl pro brněnské družstvo už jen pohodovým naladěním se na play-off. Slavia řeší velké finanční problémy, na jih Moravy dorazila v okleštěné sestavě a od úvodu zaostávala. „Myslím si, že tři čtvrtiny jsme předváděli bojovný výkon, se kterým jsme spokojení. Pak jsme jim to naházeli do rukou a dostali tak lehké šoupáky, které otočily skóre. Chtěli jsme nechat zahrát všechny, co sem přijely, protože ve finále už v tabulce o nic nešlo,“ podotkl slavistický asistent Michael Medvecký.

Žabiny úvodní čtvrtinu vyhrály 26:12, následně jim však hostující hráčky sympatickým výkonem dokázaly konkurovat.

Druhá desetiminutovka už přinesla téměř vyrovnanou podívanou, třetí čtvrtinu dokonce Slavia vyhrála 19:14. „Měly jsme na začátku velký bodový náskok, takže jsme na konci druhé čtvrtiny trošku polevily. Dostaly jsme se ale zpátky. Poslední čtvrtina už byla jen na okrasu,“ rekapitulovala pivotka Žabin Kateřina Kalná.

Ta si teprve nedávno odbyla debut v nejvyšší soutěži, proti Slavii předvedla parádní výkon. Teprve šestnáctiletá hráčka nastřílela jedenáct bodů, a i díky ní Brňanky ovládly poslední čtvrtinu 31:6 a dokráčely si pro pohodlné vítězství. „Jsme rádi za výhru, i když se zápas vyvíjel v takových vlnách. Věřím, že se k nám postupně připojí i Emma Čechová,“ doplnil Martišek.

Žabiny Brno - Slavia Praha 94:54

Čtvrtiny: 26:12, 23:17, 14:19, 31:6.

Body Žabin: Hamzová 15, Sklenářová 12, Stoupalová 12, Kalná 11, Záplatová 9, Dudášová 9, Knežević 9 (+7 asistencí), Cunane 6 (+ 14 doskoků), Buřtová 4, Nétková 4, Mezihoráková 3.