Zahrála si v Řecku, Rumunsku či Mexiku. A od nové basketbalové sezony bude domovem Stephanie Kostowiczové Brno. Osmadvacetiletá Američanka přichází na jih Moravy s jasným úkolem – v dresu Žabin má nahradit Natálii Stoupalovou, která zamířila do Polska. „Mým cílem je vynikat v jakékoliv roli, ve které mě tým bude potřebovat,“ říká Kostowiczová.

190 centimetrů vysoká pivotka má být jednou z hlavních postav Žabin při snaze o návrat do hlavní fáze EuroLigy. Brněnskému družstvu dodá zkušenosti, kterých nasbírala nespočet. „Každá sezona mi dala něco důležitého. Jako Američanka přicházející z méně známé univerzity jsem neměla ze startu tolik kontaktů, abych se hned od začátku dostala do top klubů. Každý ročník jsem musela dokazovat, že sem patřím. A tato cesta mě zavedla až do Žabin, za což jsem nesmírně vděčná,“ líčí Kostowiczová.

Ta se v zámoří neprosadila do nejvyšší soutěže, svou kariéru se tak rozhodla zpestřit evropskými angažmá. Letos si však užila návrat na svůj rodný kontinent, naposledy totiž hájila barvy mexických Panteras. „V Mexiku je strašně moc cizinek, týmy se těžce sehrávají. Evropa umožňuje hrát s větší odlehčeností, což mi sedí a preferuji. Mám zkušenosti z Ameriky, kde bylo hodně pravidel a velice striktní systém, netrvalo mi ale dlouho zvyknout si na evropský herní styl,“ porovnává Američanka.

Díky angažmá v Žabinách si Kostowiczová zahraje už v šesté evropské zemi. Do České republiky se podívá teprve podruhé v životě, loni při dovolené zavítala do Prahy. „Těším se, až poznám další kouty Česka. Ještě víc ale na to, až poznám nové spoluhráčky a fanoušky. Doufám, že společně zažijeme mnoho úspěchů,“ předesílá.

V kádru vicemistryň nejvyšší české soutěže ji čeká nelehký úkol – nahradit Stoupalovou, která v Žabinách odehrála osm sezon a loučila se jako kapitánka. „Snažím se hrát tvrdě, dělat svou práci na maximum a mojí hlavní zbraní je energie, kterou přináším na hřiště i do týmu. Očekávám nové výzvy a prostor pro zlepšení své hry, vyhlížím i možnost pomoci už tak solidnímu týmu prosadit se v Evropě,“ dodává Kostowiczová.

Ta si v minulém ročníku kromě Panteras zahrála i za italské San Martino, v obou klubech si udržela průměr přes patnáct nastřílených bodů na zápas.