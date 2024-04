Podruhé v řadě se jim basketbalovou veřejnost šokovat nepovedlo. Přesto mají ještě jeden pokus, ke kterému se upínají. Žabiny Brno v pátečním třetím utkání finálové série padly na palubovce USK Praha, které se po výhře 83:61 opět ujalo vedení v sérii. Brněnské družstvo však věří v sílu domácí haly, kde bude v neděli odvracet mečbol soupeřek.

Basketbalistky Žabin (v bílém) padly ve třetím duelu finálové série na palubovce USK Praha 61:83. Ilustrační foto. | Foto: BK Žabiny Brno

V pondělí Žabiny zaskočily úplně všechny, když doma utnuly jedenáctiletou sérii výher USK a zdolaly jej 71:69.

A i do třetího duelu Brňanky nevstoupily vůbec špatně. Po první čtvrtině držely vyrovnané skóre 15:15, jenže pak už favorit začal úřadovat. Do kabin šly domácí hráčky za stavu 42:30. „Očekávaly jsme, že to bude těžké. Začaly jsme dobře, pak jsme ale ztratily náš rytmus a to jak v obraně, tak v útoku. Soupeřkám jsme povolovaly dostávat se do snadných střel a lehkých košů z protiútoku,“ popsala žabinská křídelnice Nikolina Kneževičová.

Ofenzivní smršť USK nedokázal brněnský tým zastavit ani v úvodních minutách druhé půle. Pražanky odskočily až do sedmadvacetibodového náskoku a zápas už se jen dohrával. „Špatná obrana se promítla i do našeho útoku, kde to chvilkami bylo chaotické. Nepředvedly jsme naši nejlepší hru, ale věřím, že doma to bude lepší. Na Královce se vždy hraje špatně, ale doma se pokusíme navázat na výkon z pondělí,“ doplnila bosenská basketbalistka.

Svěřenky kouče Viktora Pruši sice vyhrály poslední čtvrtinu 20:17, na vítězství domácích hráček už to však nic změnit nemohlo. Ty tak díky výhře 83:61 vedou ve finálové sérii 2:1 na zápasy a jsou jediný krok od titulu.

Do Brna míří florbalové legendy. Fridrich či Kafka usilují o veteránský titul

Žabiny se však ještě neplánují vzdát. Mečbol soupeřek budou odvracet v neděli, kdy v hale Rosnička od pěti hodin odpoledne hostí čtvrtý duel finále.

ZVVZ USK Praha - Žabiny Brno 83:61

Čtvrtiny: 15:15, 27:15, 24:11, 17:20.

Body Žabin: Cunaneová 17, Záplatová 11, Kneževičová 9, Stoupalová 9, Hamzová 8, Sklenářová 5, Čechová 2, Dudášová 0.