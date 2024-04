Velký ohlas vzbudila pondělní senzační finálová výhra basketbalistek Žabin Brno 71:69 nad USK Praha, kterou ukončily přes tři sta zápasů a jedenáct let trvající šňůru neporazitelnosti celku z hlavního města v české lize. Brněnské basketbalistky srovnaly stav finále na 1:1 na zápasy a rázem udělaly drama ze závěrečné ligové série sezony, která se v minulých letech hrála jen z povinnosti.

Basketbalistky Žabin slaví historickou výhru nad USK Praha. | Foto: BK Žabiny Brno

Brněnské hráčky hodlají svému pražskému sokovi finále dál znepříjemnit. Třetí duel je na programu v pátek od půl šesté večer v pražské hale Královka čtvrtá partie v Brně v neděli od pěti hodin odpoledne.

„Je to skvělý pocit, ale jdeme dál, máme teď pár dní na to, abychom se co nejlépe připravili na třetí a čtvrtý zápas a udělali toto finále co nejvíc vyrovnané,“ burcoval asistent trenéra Žabin Michal Martišek.

Jihomoravský celek už v základní části naznačoval, že se historické výhře nad úhlavním rivalem, jehož v minulosti pravidelně porážel, přibližuje.

Třeba hned úvodní vzájemný duel sezony v hale Rosnička skončil v říjnu prohrou Žabin jen o sedm bodů 63:70. „Je to zadostiučinění nejen za tuto sezonu, ale i za ty předtím. Trochu jsme si říkaly, že bychom je mohly porazit, i když jsme to nikde moc nevyhlašovaly,“ podotkla s devíti body jedna z opor žabovřeského týmu Eliška Hamzová.

Brněnskému celku zafungovala magie domácí haly Rosnička. Ve svém stánku Žabiny prohrály v celé sezoně právě pouze první vzájemný duel s USK v říjnu, jinak v něm zvládly i všechny souboje v EuroCupu.

Na domácí palubovce svěřenky Viktora Pruši ostatně zdolaly v prosinci v prvním utkání play-off pozdějšího finalistu prestižní evropské soutěže Besiktas Istanbul, jehož skolily 73:63.

Nyní v Rosničce padl i bronzový tým letošního ročníku Euroligy. „Dokázali jsme se přizpůsobit stylu, kdy hra byla hodně pouštěná a fyzická, podobně jako v prvním zápase, ale tentokrát jsme na to byli připraveni,“ pravil Martišek, který si pochvaloval defenzivu brněnského celku. „Měli jsme dobrou obranu, říkal jsem, že cesta k úspěchu je dobře bránit a nasázet sedmdesát bodů, to se nám poprvé podařilo,“ lebedil si Martišek.

Pražankám se první porážka po jedenácti letech kousala složitě. „Těžko se to nese. Věděly jsme, že Žabiny hrají takový hodně tvrdý až špinavý basket. Byly jsme na to připravené, ale asi ne dostatečně. Pořád je to remíza. Čeká nás další zápas doma a pak tady, kde jim to hodláme oplatit,“ řekla hráčka USK Mariana Přibylová.