Stejní soupeři, totožné kolbiště. Finále Ženské basketbalové ligy opět nabídne souboj USK Praha se Žabinami, brněnský celek však věří, že výsledek může být v letošním ročníku jiný. Favorit je stále jasně daný, Žabiny však ve vzájemných zápasech z posledních měsíců ukázaly, že se postupně přibližují. Nyní by to rády promítly v zisk alespoň jedné výhry. „V sérii nemáme co ztratit, jdeme do ní s čistou hlavou,“ podotýká kouč brněnského družstva Viktor Pruša.

Basketbalistky Žabin Brno (v bílém) postoupily do finále přes Ostravu a Královo Pole. | Foto: BK Žabiny Brno

Hlavní cíle sezony už si totiž Žabiny splnily. V EuroCupu proklouzly do vyřazovacích bojů, ovládly Český i Federální pohár. A v české nejvyšší soutěži opět postoupily do finále.

Jenže tím se jihomoravský tým nechce nechat uspokojit. Konečně by rád USK porazil, což se mu nepovedlo už dlouhých deset let. „Necítíme žádný tlak. V zápasech s USK nejsme výjimečně v pozici favorita, takže do jisté míry máme volné ruce. Naším cílem bylo samozřejmě postoupit do finále a nyní už nemáme co ztratit. Chceme navázat na vyrovnané průběhy předešlých klání a pokusit se některé z utkání dotáhnout do vítězného konce,“ předesílá Pruša.

Letošní sezona naznačuje, že se Žabiny skalpu hegemona blíží. V obou střetnutích s ním dlouho dokázaly držet krok, na vítězství však ještě nedosáhly. „Byly to takové náznaky, hrály jsme s USK dva vyrovnané zápasy do 35. minuty. Výsledky tomu pak neodpovídaly, ale myslím si, že to nasvědčuje, že s ním můžeme hrát,“ nastiňuje žabinská rozehrávačka Eliška Hamzová.

V obou případech se rozhodovalo v závěrečných minutách, Pražanky nad Žabinami zvítězily 78:60 a 86:68. Už to však nejsou debakly o třicet či čtyřicet bodů, které brněnské družstvo schytávalo ještě před dvěma lety.

Síla USK, které v sobotu od pěti hodin odpoledne hostí úvodní finálový duel, je však stále obrovská. Projevila se i před pár dny v euroligových kláních, ve kterých si Pražanky dokráčely pro bronz. „Nesmíme se v posledních pěti minutách nechat převálcovat. Musíme si taky pohlídat ztráty, protože ty dokáže USK velice rychle potrestat a během minuty odskočit až o deset bodů,“ varuje Hamzová.

Jednu zbraň však Žabiny mohou mít – odpočatost. Do finále proletěly v nejkratší možné době, neklopýtly s Ostravou ani s Královým Polem. Na přípravu na boj o titul tak měly deset dní.

USK ve vyřazovacích bojích nejvyšší soutěže také nezaváhalo, v kombinaci s vyvrcholením EuroLigy však má aktuálně nabitý program. Bronzové medaile z nejprestižnější evropské soutěže vybojovalo až v neděli. „Jsme rády, že se ve finále utkáme s USK. Nikdo asi nepředpokládal nic jiného, čekají nás zápasy, které budou mít opravdovou kvalitu a mohou nám toho hodně dát,“ doplňuje třiadvacetiletá basketbalistka.