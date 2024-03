Basketbalový svátek pro mládež. Do Brna míří přes 1300 nadějí z devíti zemí

Týmy z Lotyšska, Slovinska nebo Polska. A s nimi změří síly hned několik jihomoravských klubů. Velký basketbalový turnaj se na Velikonoce valí do Brna, které od čtvrtka do neděle bude hostit Future Stars – Easter Cup. Na akci dorazí přes třináct set mladých sportovců ve věku od desíti do devatenácti let, zúčastní se celky hned z devíti evropských zemí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Brno od čtvrtka do neděle hostí mezinárodní basketbalový turnaj pro mládež Future Stars - Easter Cup. | Foto: Future Stars