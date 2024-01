Dlouho to bylo vyrovnané derby, které opět směřovalo k napínavé koncovce. Jenže pak basketbalistky Žabin předvedly velkou střeleckou show a všem ukázaly, proč jsou na druhé příčce nejvyšší české soutěže. Na palubovce Králova Pole vytáhly osmnáctibodovou šňůru, díky které v sobotu zvítězily 82:71, a výrazně si tak upevnily druhé místo za suverénním USK Praha.

Sobotní basketbalové brněnské derby ovládly Žabiny (v zeleném), které zdolaly Královo Pole 82:71. | Foto: Bohuslav Stloukal/KP TANY Brno

Už na podzim KP TANY Brno trápilo Žabiny až do závěrečné sirény, v sobotu mělo také nakročeno k dramatu. Ještě ve druhé polovině třetí čtvrtiny měly hostující hráčky pouze tříbodový náskok, pak ale rozjely ofenzivní uragán.

Svěřenky kouče Viktora Pruši najednou vedly o jedenadvacet bodů a o vítězkách bylo rozhodnuto. „Měli jsme několik příležitostí, jak se dostat do výraznějšího vedení. Zlomový moment přišel ale až začátkem čtvrté čtvrtiny, kdy jsme měli bodovou šňůru. A to zejména díky kolektivní hře, zapsali jsme osmadvacet asistencí, což je skvělé číslo,“ pochvaloval si žabinský asistent trenéra Michal Martišek.

První desetiminutovka přitom patřila domácím hráčkám, které ji vyhrály 22:19. Žabiny následně sice zabraly, Královo Pole ale až do zlomových minut na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny dokázalo držet krok. „Více jak poločas to bylo hezké utkání třetího s druhým, potom Žabiny využily svoji výškovou převahu, byť na doskocích se to až tak neprojevilo,“ hodnotila královopolská trenérka Marcela Krämerová.

Poslední minuty ještě nabídly snížení ze strany domácích hráček, na větší zdramatizování utkání už však nebyl čas. Z výhry v brněnském derby se tak opět radovaly Žabiny. „Zápas hodnotím kladně, když jsme zvítězily. Ale nehrály jsme čtyřicet minut vyrovnaně. Musíme zlepšit koncovku, protože bychom na to mohly příště doplatit,“ podotkla nejnovější posila týmu ze Žabovřesk Nikola Dudášová, která si v sobotu odbyla premiéru po návratu do kádru Žabin.

Aktuální vicemistryně nejvyšší soutěže si díky vítězství výrazně upevnily druhou příčku, naopak Královo Pole se propadlo na čtvrtou pozici a čeká jej boj o třetí místo s pražskou Slavií. „Byly tam z naší strany obrovské nedostatky v obraně, v útoku jsme neproměňovaly jasné pozice. To nás sráželo dolů,“ dodala Krämerová.

KP TANY Brno - Žabiny Brno 71:82

Čtvrtiny: 22:19, 18:27, 15:19, 16:17.

Nejlepší střelkyně: Šotolová 15, E. Kopecká 14, Galíčková 10 - Cunaneová 20, Záplatová 17, Kneževičová 12.

Fauly: 16:18. TH: 15/10:17/9. Trojky: 11:9. Rozhodčí: Kapaňa, Petrák a Znamínko.

Diváci: 1450.