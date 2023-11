Velká euforie v Králově Poli. Basketbalistky KP TANY Brno se na devátý pokus dočkaly historického postupu do play-off EuroCupu. Imponující taky bylo, jakým stylem se to brněnským hráčkám povedlo. Úhlavního soka v boji o postup z turecké Antalye doma zdemolovaly 101:63 a jdou dál ze druhého místa skupiny H.

Basketbalistky KP TANY Brno (v bílozelených dresech) přejely doma Antalyi a postoupilo do play-off EuroCupu. | Foto: FIBA

„Je to zážitek. Už před utkáním jsem říkala holkám, ať si ten duel užijí, protože takový je v kariéře jeden, pět nebo maximálně deset. Snažily jsme se o postup dlouho. Nevycházelo nám to třeba ani s kádrem se dvěma Američankama, teď se to povedlo s mladým českým týmem, ale někdy se takový zázrak stane,“ lebedila si kapitánka a služebně nejstarší brněnská hráčka Eva Kopecká.

Jihomoravanky kralovaly na palubovce prakticky od začátku až do konce.

Na turecké straně sice znovu řádila americká hvězda Kelsey Boneová, ale společně se svou krajankou Aishou Sheppardovou zůstaly ve střílení bodů osamocené a v obraně působily podobně bezradně jako celý tým.

„Soupeř byl velmi dobře připravený a šel do zápasu s jasným plánem. Můžu jen pogratulovat skvělému týmu se skvělou trenérkou. Brno si postup právem zaslouží," uznala Boneová.

Zářily zejména domácí opory Karolína Šotolová s Kateřinou Galíčkovou, přičemž první si připsala dvaadvacet bodů, druhá o jeden míň.

Nakonec se domácím povedlo pokořit i magickou stovku, turecká strana nesla vysokou prohru těžce, trenérka Antalye Selen Erdemová dokonce nedorazila ani na povinnou tiskovou konferenci.

„Jsme specifický tým v tom, že když máme nějakého outsidera zdemolovat, tak se trápíme, ale když přijede silný tým, přepneme na šestku,“ lebedil si asistent brněnské trenérky Jakub Gazda.

Basketbalistky KP se tak mohou těšit na premiérové boje v play-off, které odehrají formou odvet stylem doma - venku, ještě před Vánocemi. „V sobotu hrajeme ligu proti USK Praha, nějaká speciální taktika asi nebude, ale holky si to zaslouží oslavit a v pátek mají volno,“ smál se Gazda.

KP TANY Brno - Antalya 101:63

Čtvrtiny: 30:20, 23:17, 23:14, 25:12.

Trojky: 12:2.

Fauly: 16:24.

TH: 22/17:17/13.

Rozhodč:í Györgyi, Teixeira a Prpa.

Diváci: 1200.

Body KP TANY Brno: Šotolová 22, Galíčková 21, A. Kopecká 17, Hynková 13, Dudáčková 11, Malíková 11, Vondráčkova 3, E. Kopecká 2, Koppová 1.