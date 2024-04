Brněnské semifinále je o krok blíž. Žabiny už postoupily, KP má mečbol

Jediná výhra dělí basketbalistky KP TANY Brno od postupu do ligového semifinále, kde by si to rozdaly se svým městským rivalem Žabinami. Ty oslavily postup do semifinále v nejrychlejším možném termínu, když ve středu potřetí porazily Ostravu, tentokrát na domácí palubovce 71:41 a celou sérii ovládly 3:0 na zápasy. Důležitý krok k postupu učinilo i KP TANY Brno. Svěřenky trenérky Marcely Krämerové ve středeční večerní partii zdolaly Chomutov 71:57 a ujaly se vedení 2:1 na zápasy. Brňanky tak mají k dispozici mečbol.

Basketbalistky KP TANY Brno (v bílozelených dresech) si ve třetím čtvrtfinále poradily s Chomutovem. | Foto: Bohuslav Stloukal