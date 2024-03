Infarktové drama bylo k vidění v prvním utkání čtvrtfinálové série play-off ženské nejvyšší soutěže mezi basketbalistkami KP TANY Brno a Chomutovem. Úvodní utkání dvou účastníků EuroCupu v Brně skončilo nejtěsnější možnou výhrou domácího týmu 83:82. O triumfu KP rozhodla dvěma úspěšnými šestkami pětadvacet vteřin před koncem Kateřina Galíčková, Chomutov z protiútoku už skórovat nedokázal.

Basketbalistky KP TANY Brno (v bílozelených dresech) v prvním čtvrtfinálovém duelu s Chomutovem. | Foto: Bohuslav Stloukal

„Holkám asi první utkání play off a navíc v domácím prostředí svázalo ruce. Je důležité, že jsme zápas urvaly pro sebe, nebyl to však úplně náš obvyklý výkon. V obraně se neplnilo to, co se mělo, nejsme zvyklé, aby nám soupeř dal doma 82 bodů," pověděla trenérka brněnského výběru Marcela Krämerová.

V utkání plném zvratů si nejprve její svěřenky vypracovaly náskok 18:7, ale Chomutov ve druhé části zavelel k obratu a dostal se do vedení 27:25. V poločase už ovšem opět bylo při stavu 40:39 o krok napřed KP. I po změně stran se oba celky střídaly ve vedení. Napínavé klání následně vygradovalo v závěrečné minutě, kde nakonec byly úspěšnější domácí hráčky.

„Obrovská škoda, že se nám nepodařilo dotáhnout utkání do úspěšného konce. Rozhodlo pár detailů, o tom je play-off. My jsme udělali možná o chybu víc než soupeř nebo něco navíc, co nás stálo vítězství. Nedali jsme třeba 13 šestek. Je to 0:1 z našeho pohledu, my se musíme nachystat na nedělní domácí zápas a pokusit se vyrovnat,“ pravil trenér Chomutova Pavel Staněk.

Druhý duel čtvrtfinálové série na tři výhry je na programu v neděli v půl jedenácté dopoledne na severu Čech. Půjde o utkání v konceptu Family Game před kamerami Nova Sport 1.

KP TANY Brno - Levhartice Chomutov 83:82

Čtvrtiny: 22:14, 18:25, 22:25, 21:18.

Body: Galíčková 19, Šotolová 15, A. Kopecká 12, E. Kopecká 11, Malíková 8, Carterová 6, Hynková a Vondráčková 5, Svatoňová 2 - Bartoňová 23, Pollardová 16, Fučíková 10.

Fauly: 27:26.

TH: 31/21: 32/19.

Trojky: 8:9.

Rozhodčí: Vávrová, Melichárek a Karabinová.

Diváků: 650.

Stav série: 1:0.