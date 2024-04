Bronzovou radost si v neděli užívají basketbalistky KP TANY Brno. V ligové sérii o třetí místo porazily i potřetí v řadě Hradec Králové, tentokrát na domácí palubovce 75:61, a po triumfu v sérii 3:0 na zápasy slaví zisk bronzových medailí v české nejvyšší soutěži. Cenný kov v play-off vybojovaly Královopolanky poprvé po šesti letech, kdy slavily stříbro.

Basketbalistky KP TANY Brno (na snímku v bílozelených dresech) porazily Hradec i potřetí a slaví zisk bronzu. | Foto: Bohuslav Stloukal

„Na třetí pozici patříme, celý rok jsme na ní byly a předváděly hezký basketbal. Zlomy v utkání patří k basketu, není to fotbal, kdy je jen pár střel na branku. Po třetí čtvrtině jsme si říkaly, že musíme hrát rychlý basket, protože takový jsme předváděly celý rok a hodně týmů to neumí. My se nemůžeme tahat se soupeřem pochodovým basketem, aby nám nenastřílel trojky. Hradec nás nemohl porazit zpod koše, ale z venku ano. To holky splnily a mají zaslouženě bronz," uvedla trenérka KP Marcela Krämerová.

Do třetí partie sice lépe vstoupily Královopolanky, které ještě zkraje třetí části vedly o deset bodů 45:35, ale Východočešky třetí čtvrtinu ovládly 21:12 a do čtvrté části vstupovaly s tříbodovým náskokem.

Podobně jako v první partii série o bronz ale Brňankám náramně vyšla čtvrtá část, kterou ovládly 22:5 a následně mohly začít slavit zisk cenných medailí. Hradec skončil stejně jako v minulém ročníku čtvrtý.

„Jsem na naše mladé holky pyšný a jsem rád, že jsme postoupili do semifinále a tohle už byla spíš taková třešnička. Za dva zápasy v Brně jsem spokojený. Doma to nevyšlo, ale dnes musím děvčata pochválit. Jsou to všechno mladé holky, polovina jich maturuje, takže je to v pohodě. Jsme čtvrtí a sezona dopadla dobře,“ pravil hradecký Miroslav Volejník.

Hrdinkou třetího utkání série o bronz byla brněnská Petra Malíková, která zaznamenala třiadvacet bodů. Královopolankám tak končí úspěšná sezona, při níž na podzim poprvé v novodobé historii klubu postoupily do play-off v EuroCupu a poprvé po šesti letech získaly cenný kov i v české lize.

KP TANY Brno - Sokol Hradec Králové 75:61

Čtvrtiny: 22:18, 19:17, 12:21, 22:5.

Body: Malíková 23, Galíčková 13, E. Kopecká 12, A. Kopecká 8, Hynková 6, Svatoňová 5, Carterová 4, Šotolová a Vondráčková 2 - Čuperková 21, Effangová 17, Bolardtová 6.

Fauly: 14:20.

TH: 11/11:15:8.

Trojky: 8:7.

Rozhodčí: Hruša, Zatloukal a Peterková.

Diváci: 850.

Konečný stav série: 3:0.