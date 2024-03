S hegemonem soutěže USK Praha, které v týdnu znovu postoupilo do Final Four Euroligy, držely basketbalistky Žabin ve svém předposledním utkání ligové nadstavby dlouho krok. Po třetí čtvrtině prohrávaly Brňanky v pražské hale Královka jen o šest bodů. Závěrečná čtvrtina ovšem patřila favoritkám, jež vyhrály 86:68. Povedený zápas za sebou mají basketbalistky KP TANY Brno. V dalším nedělním dopoledním utkání v konceptu Family Game si poradily na domácí palubovce před takřka tisícovkou návštěvníků s Hradcem Králové 79:63 a základní část zakončí už jistě na třetí příčce. Ve čtvrtfinále play-off Brňanky narazí na Chomutov, Žabiny finišují druhé a zahrají si s Ostravou.

Basketbalistky KP TANY Brno (v bílozelených dresech) si v nedělním dopolední partii poradily na domácí palubovce s Hradcem. | Foto: Bohuslav Stloukal

„Výsledný bodový rozdíl zápasu je pro nás trochu těžký zkousnout, jelikož jsme 35 minut odehrály výborný zápas. Kdo zápas viděl, asi by nás pochválil. Myslím, že i trenéři byli po zmíněných 35 minutách spokojení. Hrály jsme naši hru, přehrávaly jsme je a chytře si vytvářely pozice. Ale my bychom chtěly hrát takto po celý zápas, až do poslední vteřiny, což se nám dnes vůbec nepovedlo,“ pravila po bitvě s USK opora Žabin Petra Záplatová, která s osmnácti body táhla svůj tým.

To Královopolanky v nedělní partii proti Hradci sice volněji začaly, když v první čtvrtině prohrávaly 14:21, ale ještě do konce úvodní čtvrtiny otočily skóre a postupně navyšovaly svůj náskok až k bezpečnému vítězství.

Proti bývalému brankáři i bratrům Kašovým. Kometa ve čtvrtfinále vyzve Litvínov

Kaňkou na zápase je zranění jedné z klíčových hráče Kateřiny Galíčkové, která zamířila do nemocnice. „Máme radost, že jsme utkání dotáhly do vítězného konce. Dalo se však bojovat s ještě větším nasazením, to mě mrzí. Jsem spokojená s doskakováním, útočně jsme nehrály špatně, ale chtělo to někdy více zrychlit. O našich špatných šestkách bych raději nemluvila, je to v hlavě každé hráčky, je to takový rituál," pravila trenérka KP Marcela Krämerová.

Brněnské celky znají s předstihem své soupeře pro čtvrtfinále play-off. Žabiny si zahrají o semifinále s Ostravou, KP čeká střet s dalším eurocupovým celkem Chomutovem. Série Královopolanek začne ve čtvrtek 21. března v brněnské hale ve Vodově ulici.

Ještě před bitvami v play-off však sehrají oba celky poslední duely nadstavby. Žabiny se s ní rozloučí ve středu od šesti hodin večer domácím soubojem se Slavií, KP v neděli duelem na palubovce USK Praha.

USK Praha - Žabiny Brno 86:68

Čtvrtiny: 23:24, 19:21, 22:13, 22:10.

Body Žabin: Záplatová 18, Hamzová 17, Stoupalová 14, Cunaneová 11, Sklenářová 4, Dudášová 2, Kneževićová 2.

KP TANY Brno - Hradec Králové 79:63

Čtvrtiny: 23:21, 22:14, 16:12, 18:16.

Body KP: A. Kopecká 14, Hynková a Carterová 13, Galíčková 9, Šotolová 8, E. Kopecká a Malíková 7, Svatoňová 5, Vondráčková 3.