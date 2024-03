Druhým duelem pokračuje v neděli od půl jedenácté dopoledne nový projekt Chance Ženské basketbalové ligy s názvem Family Game. Na jedno z nejlepších utkání sezony, které rozhodl až koš v poslední sekundě, naváže znovu brněnské KP TANY, které tentokrát v domácím prostředí před kamerami Nova Sport 1 v další veledůležité bitvě vyzve Hradec Králové.

Basketbalistky KP TANY Brno (na snímku v bílozelených dresech) přivítají v neděli Hradec Králové. | Foto: Bohuslav Stloukal

Nyní má KP TANY šanci zajistit si třetí příčku, která by papírově narýsovala pro diváky velmi zajímavou potenciální semifinálovou sérii právě mezi Žabinami a KP TANY o postup do finále. K tomu potřebují svěřenky trenérky Marcely Krämerové zdolat na domácí palubovce silný Hradec, který v listopadu přehrály i díky dalekonosné trojce Kateřiny Galíčkové v poslední sekundě prodloužení.

Jinak jsou ale hráčky KP TANY favoritem, jako úspěšné účastnice EuroCupu mají letos s Hradcem zatím pozitivní bilanci 2:1, když jediná porážka Brňanek přišla na konci ledna na neutrální půdě v rámci Česko-slovenského poháru v Piešťanech. Tuhle těsnou porážku ale KP TANY pomstilo o dva týdny později dvacetibodovou drtivou výhrou na hradecké palubovce.

Nejzkušenější z královopolských hráček Michaela Vondráčková se také blíží několika vzácným zápisům, tím prvním by mohlo být 300 ligových trojek. Zatím jich má na svém osobním kontě 298. „Zápasy proti Hradci nejsou nikdy jednoduché, je to bojovný a střelecký tým, který se nevzdává. Určitě to bude pro diváky velmi atraktivní zápas, minimálně z hlediska skvělé atmosféry nabité haly v rámci Family Day. Doufáme, že přijde co nejvíce fanoušků a rodin s dětmi,“ věří opora brněnského celku Anežka Kopecká.

Ve středečním neúspěšném duelu dokázala Žabinám nastřílet jen 13 bodů, takže aktuálně má Pamela Therese Effangová na kontě 2999 ligových bodů. Posun na novou metu si tak křídelnice Sokola Hradec Králové schovala do duelu s KP TANY Brno.

„Očekávám fyzicky těžký zápas. Těsnou agresivní obranou jim zkusíme zabránit střelecké úspěšnosti, kterou předvedly v předchozím zápase. Naší výhodou je širší rotace hraček. Cílem určitě bude se dostat do rychlého tempa hry a těžit z rychlých protiútoků, čehož docílíme právě tou agresivní obranou, kterou jsem již zmiňovala. Pozor si musíme dávat také na doskoky a tím zamezit dalším šancím skórovat. Všechny zápasy, až na ten poslední, byly vyrovnané, takže uvidíme, jaký zápas to bude tentokrát,“ reaguje hlavní hvězda Hradce a reprezentační rozehrávačka Kateřina Zeithammerová.

Vstupenky na utkání kupujte v síti Ticketportal, kde je k dispozici i zvýhodněné vstupné pro rodiny v rámci projektu Family Game.