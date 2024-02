Pohodovou ligovou výhru si dopřály před krátkou reprezentační pauzou basketbalistky KP TANY Brno, které na domácí palubovce přehrály poslední Trutnov jasně 91:43 a v neúplné tabulce jsou s jedenácti výhrami na druhé pozici se Žabinami, které mají duel k dobru, a Slavií Praha. Brňanky k výhře dovedla dvaačtyřicetiprocentní úspěšnost hodu z trojkové vzdálenosti. Kateřina Galíčková s dvaadvaceti a Karolína Šotolová se šestnácti body se přehouply přes tisícovku nasbíraných ligových bodů. V tomto týdnu si dvě hráčky KP plní reprezentační povinnosti.

Basketbalistky KP TANY Brno (na snímku v bílozelených dresech) si doma poradily s Trutnovem. | Foto: Bohuslav Stloukal

V pražské Královce se chystají Petra Malíková a do A týmu premiérově nominovaná juniorka Tereza Trávníčková. Vzhledem k řadě omluvenek (třeba i královopolských hráček Šotolové, Galíčkové, Anežky Kopecké a Dominicy Hynkové) nastoupí české reprezentantky ve středu od čtyř hodin odpoledne v omlazené sestavě v Katovicích proti polskému výběru do třiadvaceti let.

Malíková bude patřit mezi nejzkušenější hráčky mladého českého výběru a má se zařadit mezi tahounky.

„V utkání by měla dostat zásadní roli, což znamená odehrát větší část zápasu a přijmout dirigentskou roli. Nestane se to v ostrém kvalifikačním utkání, ale má možnost to tady vyzkoušet, což si myslím, že je velký přínos,“ uvedla reprezentační trenérka Romana Ptáčková.

V nominaci figuruje taky kvarteto hráček ze Žabin. V Katovicích by se mohly ukázat Aneta Kytlicová, Adéla Mezihoráková, Emma Čechová a Nela Nétková.

Po pauze čeká brněnské basketbalistky vyvrcholení základní části české ligy, na které naváže nadstavba a play-off. KP čeká v úterý 13. února prestižní dohrávka v Hradci Králové, Žabiny o den později doma šlágr se Slavií Praha. Další duel oba celky odehrají hned v pátek 16. února, kdy KP přivítá doma předposlední Slovanku a Žabiny pocestují na palubovku posledního Trutnova.

Žabiny pak sehrají v úterý 20. února duel v Ostravě a základní část uzavřou 24. února v Brandýsu nad Labem. KP čeká ve stejný den domácí zápas s USK Praha.