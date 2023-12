Evropská pohádka KP pokračuje! Doma zkrotilo Francouzky a má další primát

Královopolská pohádka pokračuje. Poté co se basketbalistky KP TANY Brno před dvěma týdny poprvé v novodobé historii probojovaly do play-off EuroCupu, připsaly si další cenný primát. Poprvé přemohly tým z nejprestižnější evropské soutěže. Čtvrtý tým aktuální tabulky francouzské ligy Montpellier ve středu večer doma přehrály 71:63 a do odvety prvního kola play-off, která se uskuteční příští středu na jihu Francie, poletí ve výhodné pozici.

Trojka Karolíny Šotolové v závěru utkání mezi KP TANY Brno a Lattesem Montpellier. | Video: Václav Petrů