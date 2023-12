Jeden obří milník mají za sebou a další velký vánoční před sebou. Basketbalistky KP TANY Brno po premiérovém postupu do play-off EuroCupu v moderní historii klubu čeká první konfrontace ve vyřazovacích bojích o postup do osmifinále prestižní evropské soutěže. Jihomoravanky odehrají dvojzápas s aktuálně čtvrtým týmem tabulky francouzské ligy Lattesem Montpellier. První utkání se uskuteční v brněnské hale ve Vodově ulici ve středu od pěti hodin odpoledne, odveta je na programu ve Francii o týden později na palubovce Gazel, jak se klub označuje. Slavnostní výhoz středečního domácího utkání obstará šampion UFC Jiří Procházka.

Basketbalistky KP TANY Brno (v bílozelených dresech) dokráčely k historickému postupu 30.listopadu domácí suverénní výhrou 101:63 nad Antalyí. Připomeňte si duel v galerii. | Foto: FIBA

„Když jsem se bavila s mým asistentem Kubou Gazdou, říkal, že Montpellier je hratelnější než Bourges, s nímž jsme hráli, takže mu musíme věřit, protože se málokdy mýlí. Nás ale nezajímá soupeř, chceme hrát svoji hru a když ne vyhrát, tak aspoň soupeře potrápit," burcovala trenérka brněnského celku Marcela Krämerová.

I když mají Francouzky hvězdný tým v čele s nedávnou evropskou šampionkou Liskensovou z Belgie nebo dvojici Američanek se zkušenostmi z WNBA Jenkinsovou a Alstonovou, Královopolanky před náročným dvojbojem povzbuzuje nedávný domácí duel s aktuálně vedoucím týmem francouzské ligy Tango Bourges. Královopolanky v něm v půli října trápily favorita celé soutěže a nakonec prohrály těsně 59:70. V odvetě na konci listopadu Francouzky vyhrály ve své hale jasně 86:51.

„Máme nastavenou hlavu tak, že chceme porazit každého. Hodláme do toho dát všechno a chceme využít domácí atmosféry, která je vždy výborná," zdůraznila jedna z klíčových hráček brněnského celku Kateřina Galíčková. Naposledy v EuroCupu odnesla domácí formu brněnské skvadry Antalya, která na konci listopadu prohrála jednoznačně 63:101.

Jihomoravský celek musel v minulém týdnu řešit zranění pivotky Ludmily Dudáčkové, Královo Pole tak angažovalo dobře známou Američanku Natalii Kucowskou, která na jihu Moravy působila už v sezoně 2021/2022 a již nastoupila k pátečnímu domácímu ligovému souboji se Slavií, který KP vyhrálo 86:73. Končí tak krátké období, kdy za brněnský celek nastupovaly jen české hráčky.

KP reaguje na zranění. Do Brna se vrací americká pivotka. Nehrála kvůli válce

„Je to strašně fajn holka. Díváme se u cizinek hodně na charakter, aby nám nerozbily kabinu a zapadly nám tam. Vzaly jsme jí i pro to, že jsme měly informace, že jde o strašně fajn holku. Herně je hodně inteligentní. Bereme s ní věci za pochodu a hned se chytá. Je to levoruká hráčka a ostatním se blbě brání. Hodí se do našeho komplexního týmu," popsala Krämerová.

Pro brněnskou trenérku půjde o speciální dvojzápas, protože právě v Montpellieru ukončila svou profesionální hráčskou kariéru. „Vrátím se do prostředí, kde jsem byla, ale klub se za tu dobu hodně obměnil. Moje tehdejší trenérka teď třeba koučuje někde v Turecku. Do Montpellieru jsem šla v době, kdy už jsem myslela na konec kariéry, ale nakonec jsem se nechala přemluvit. Mezitím se ale vyměnil trenér a přišla zmíněná trenérka, tak to byl trochu šok," zavzpomínala Krämerová.