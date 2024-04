Čtyřiatřicet minut zápasu prohrávaly, nakonec si ale basketbalistky KP TANY Brno připsaly cenný první bod v ligové sérii o bronz. Královopolanky v úterý večer na domácí palubovce nakonec Hradec Králové doma porazily 80:74 a ujaly se vedení v sérii. Brňanky táhla s devětadvaceti body reprezentantka Kateřina Galíčková.

Basketbalistky KP TANY Brno (v bílozelených dresech) vyhrály první duel série o bronz s Hradcem Králové. | Foto: Bohuslav Stloukal

„První utkání a doma, svazovalo nám to ruce, v play off se ale žádné vítězství nerodí snadno. Nedařila se nám střelba za tři body, muselo se hrát jedna na jednu a na krátké střely. Holky si to uvědomily a zápas otočily, už tomu asi málokdo věřil. Úžasně zahrála Galíčková, doufám, že jí to bude tak lepit pořád," podotkla trenérka KP Marcela Krämerová.

Východočešky na brněnské palubovce lépe začaly a i když Galíčková šesti slepenými body poslala KP v první čtvrtině na chvíli do vedení, poté byly dlouho v čele hostující hráčky, kterým fungovala střelba ze trojkové vzdálenosti.

Zbrojovka blízko sestupu. Psotka měl z kanclu sejít dolů dřív, míní Habanec

Na konci třetí části vedly Lvice o dvanáct bodů, ale Brňanky zahájily velkou stíhací jízdu, která čtyři minuty před koncem vyvrcholila obratem. „Zápas jsme mohli dotáhnout do vítězného konce, je to škoda. Měli jsme hodně faulů, soupeř nás přeskákal a měl druhé a třetí šance, nedali jsme deset šestek,“ litoval kouč Hradce Miroslav Volejník.

Jeho svěřenky prohrávají v sérii 0:1 na zápasy, druhý duel je na programu v pátek od pěti hodin odpoledne v Hradci Králové.

KP TANY Brno - Sokol Hradec Králové 80:74

Čtvrtiny: 19:22, 17:20, 20:20, 24:12.

Body: Galíčková 29, Hynková 12, A. Kopecká 11, Malíková 10, Vondráčková, Carterová a E. Kopecká 6 - Čuperková 23, Zeithammerová a Effangová 14.

Fauly: 18:25.

TH: 30/23:21/11.

Trojky: 3:11.

Rozhodčí: Ulrych, Komprs, Renc.

Diváků: 700.

Stav série: 1:0.