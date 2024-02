Na druhém a třetím místě tabulky české ženské nejvyšší soutěže se po základní části seřadily basketbalové celky Žabin Brno a Králova Pole. Žabiny zakončily první fázi sezony na druhém místě, které potvrdily pohodovým domácím triumfem nad novicem soutěže Brandýsem nad Labem 95:44, basketbalistky KP TANY Brno svedly pohledný souboj s léta neporaženým USK Praha, jemuž doma podlehly 64:89. Brňanky zakončily základní část třetí. Oba týmy nyní čeká nadstavba a hned příští neděli svedou vzájemný souboj.

Basketbalistky KP TANY Brno (na snímku v bílozelených dresech) zakončily základní část české ligy soubojem s USK Praha. | Foto: Bohuslav Stloukal

KP bylo jasnému favoritovi soutěže USK, které do Brna vyrazilo mezi dvojzápasem čtvrtfinále Euroligy, třicet minut rovnocenným soupeřem. Po třetí části ztrácely Brňany na velké favoritky jedenáct bodů, ve čtvrté části ale hegemonky soutěže vedení navýšily a výhru si pohlídaly.

„S holkama jsme si řekly, že to nebude jednoduché utkání a že asi všichni víme, jak to dopadne, ale měly k zápasu přistoupit zodpovědně. Šlo o to nehonit se s USK nahoru dolů, třeba si hledat pozice. Moc chválím hráčky za bojovnost. Nemáme klasického pivota, přesto jsme měly jen o deset doskoků méně. Splnily jsme cíl nedostat sto a dát přes padesát bodů," pravila trenéra KP Marcela Krämerová.

Žabiny v posledním utkání základní části splnily roli favoritek a v pohodě přehrály Brandýs. Dostaly také zlaté medaile na počest triumfů ve Federálním i Českém poháru, který brněnský celek vybojoval před měsícem při Final Eight ve slovenských Piešťanech.

„Jsme rádi, že jsme poslední zápas základní části zvládli relativně bez problému. Uhájili jsme druhé místo, což jsme chtěli a teď vyhlížíme nadstavbu, která nám začne příští víkend a už to budou zápasy s top týmy ligy," pravil asistent brněnského trenéra Michal Martišek.

Celky se nyní rozdělí pro potřeby nadstavby do dvou skupin, pět nejlepších se utká ve skupině A1 o co nejlepší pozici pro play-off, zbylých pět celků se popere ve skupině A2. Hraje se jednokolově, takže každý tým čekají čtyři duely.

Žabiny a KP započnou nadstavbu vzájemným soubojem, který se uskuteční příští neděli v hale Rosnička. Bude součástí akce Family Day a proto začne nezvykle už v půl jedenácté dopoledne.

KP TANY Brno - USK Praha 64:89

Čtvrtiny: 20:27, 14:21, 16:15, 14:26.

Body: A. Kopecká 19, Malíková 14, Šotolová 12, Vondráčková a E. Kopecká 7, Trávníčková 3, Galíčková 2 - Hof 17, Voráčková, Conde a Magbegor 13.

Žabiny Brno - Brandýs nad Labem 95:44

Čtvrtiny: 25:12, 21:13, 27:17, 22:2.

Body Žabin: Kneževićová 23, Hamzová 14, Stoupalová 13, Buřtová 9, Mezihoráková 9, Sklenářová 9, Kytlicová 8, Cunaneová 6, Nétková 4.