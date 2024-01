Své eurocupové účinkování už sice mají za sebou, ale další velká basketbalová bitva je před nimi. Basketbalistky Žabin a KP TANY Brno čeká v sobotu vzájemný ligový souboj o průběžnou druhou pozici v tabulce české nejvyšší soutěže, která aktuálně patří Žabinám, ale KP zaostává ze třetí příčky jen o jednu výhru. Utkání bude od půl čtvrté odpoledne hostit královopolská hala ve Vodově ulici.

KP TANY Brno (na snímku v zelených dresech) se na derby naladilo výhrou v Trutnově, Žabinám jejich soupeř Slavia Praha na utkání nepřijel. | Foto: Jan Bartoš

„První zápas u Žabin ukázal, že jsou týmy v podstatě vyrovnané (Žabiny vyhrály 15. října na domácí palubovce 82:75 - pozn. red.). Pro fanoušky je paráda, že jde o souboj o druhou příčku v tabulce. Chceme se o to porvat, zvlášť když hrajeme doma, kde jsme silnější. Hala nám může pomoct," pravila královopolská křídelnice Michaela Vondráčková, která ještě v minulém ročníku hrála právě za Žabiny.

V Králově Poli za sebou mají úspěšný podzim, kdy poprvé v novodobé historii postoupily do play-off EuroCupu, kde potrápily francouzský Montpellier. V lize drží kontakt na druhé Žabiny, na které ztrácí jednu výhru.

I do nového roku KP vstoupilo úspěšně, když nejprve v sobotu doma v souboji dvou účastníků EuroCupu přemohlo Chomutov 87:75 a v úterý si vybojovalo místenku ve Final Eight Federálního poháru poté, co ve čtvrtfinále Českého poháru triumfovalo 74:53 v Trutnově.

Ve Final Eight Federálního poháru konaném při příležitosti sta let od vzniku československého basketbalu od 26. do 28. ledna ve slovenských Piešťanech se utkají čtyři postupující týmy ze Slovenska a z České republiky.

KP hledá, jak vygradovat formu až na play-off. Do přípravy zapojí i nové posily

„Jsem s týmem strašně spokojená. Když jsem byla v jakémkoliv klubu, moje vize byla poskládat tým, jako se to povedlo tady v Brně, ale skoro nikde se to nepodařilo. Aby každá hráčka byla mentálně připravená přijmout roli, kterou dostane, a to se tady v Brně daří. Žádná hráčka se nepere s tím, co má plnit," lebedila si trenérka KP Marcela Krämerová.

Mírným favoritem brněnského derby budou Žabiny, které v lize zatím prohrály jen dva zápasy ze dvanácti. V prvním kole na konci září překvapivě padly v Hradci Králové a v říjnu jen těsně o sedm bodů podlehly hegemonovi soutěže USK Praha.

Zimní třesk v Líšni: Klub opouští čtveřice hráčů, končí opory v čele s Matochou

Obnovenou premiéru v dresu Žabin v sobotu prožije staronová akvizice ze Slovenska, Nikola Dudášová. Ta se do Rosničky vrátila po téměř pěti letech. „Není to úplně lehké se do toho dostat v půlce sezony, ale jsem na to zvyklá. Balím a stěhuju se skoro celý život. Basketbalově to určitě trošku potrvá, než si zvyknu a zapracuju do týmu. Ale budu dělat vše proto, aby to bylo co nejdříve a byla jsem tak pro tým přínosná," pravila osmadvacetiletá rozehrávačka.

Žabiny vstoupily do nového roku v sobotu dominantní ligovou výhrou 104:54 se Slovankou a v úterý měly sehrát čtvrtfinálový duel v poháru se Slavií. Soupeř se na něj ale kvůli rozsáhlé marodce nedostavil.

Vstupenky na sobotní brněnské derby je možné zakoupit si s předstihem přes online platformu Ticketportal. Lístek na utkání mezi KP a Žabinami platí stejně jako permanentky i na večerní zápas Národní basketbalové ligy mezi domácím Basketem Brno a Olomouckem, které se uskuteční v hale ve Vodově ulici od sedmi hodin večer. O slavnostní výhoz při derby se postará vicemistryně světa Edita Šujanová, která oblékla dres obou týmů a v KP se věnuje trénování mládeže.