Ani nezvyklé prostředí staré haly ve Vodově ulici, kde se v neděli dopoledne hrálo druhé semifinále Ženské basketbalové ligy kvůli souběžné akci v nové hale, nerozhodilo favorizované Žabiny, které přehrály domácí KP TANY Brno 59:45 a v sérii vedou 2:0 na zápasy. Už v úterní třetí bitvě mohou Žabiny rozhodnout o svém postupu do finále.

Basketbalistky KP TANY Brno (v bílých dresech) podlehly Žabinám i ve druhém semifinále. | Foto: Bohuslav Stloukal

„Ohromně bojovné utkání. Ještě snad víc než to první. Nebyl to úplně pro diváka krásný basketbal, bylo nízké skóre, ale já jsem to očekával. Špatně jsme stříleli z dlouhé vzdálenosti. Na druhou stranu jsme pochopili, co je potřeba v zápasech venku dělat. Udrželi jsme domácí na 45 bodech, udrželi jsme střelce z dlouhé vzdálenosti, a to byl klíč. Protože v útoku s 20 ztrátami to nebylo skvělé.“ pravil trenér Žabin Viktor Pruša.

Královopolanky se držely na dostřel svého rivala v první půli, kterou prohrály 29:35, Žabiny se začaly trhat po změně stran, kdy bez větších problémů postupně navyšovaly vedení.

VIDEO: Rozlučka se sezonou Komety. Fanouškům Brna se podepsaly největší hvězdy

„Zradily nás trojky, zahodily jsme 11 šestek, a těmi se vyhrávají, nebo prohrávají zápasy. Holky se rvaly, udržely Žabiny na 59 bodech, ale trápily se v útoku. My určitě půjdeme do dalšího zápasu s tím, že to chceme Žabinám zkomplikovat,“ zdůraznila trenérka KP Marcela Krämerová.

Nejproduktivnější hráčkou zápasu byla s patnácti body hostující Elissa Cunaneová, z domácích hráček nejpilněji bodovala Anežka Kopecká se třinácti body.

Blamáž Zbrojovky s posledním: Drajv mají dva hráči, hlesl kouč. Co na to Svoreň?

Třetí partie semifinálové bitvy o Brno je na programu v úterý od šesti hodin v hale Rosnička.

Pokud Žabiny vyhrají, zajistí si v nejrychlejším možném termínu postup do finále, kde už čeká USK Praha, které podle očekávání přehrálo Hradec Králové 3:0 na zápasy. Východočešky budou soupeřkami poraženého z brněnských týmů v sérii o bronz.

KP TANY Brno - Žabiny Brno 45:59

Čtvrtiny: 17:19, 12:16, 11:15, 5:9.

Body: A. Kopecká 13, Šotolová 8, Galíčková a Svatoňová 6, Hynková 5, E. Kopecká 4, Vondráčková 2, Carterová 1 - Cunaneová 15, Sklenářová a Čechová 8.

Fauly: 22:19.

TH: 24/13:15/10.

Trojky: 2:5.

Rozhodčí: Baloun, Linhart, Komprs.

Diváků: 680.

Stav série: 0:2.