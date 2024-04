Šance na reparát. Basketbalistky KP TANY Brno hodlají ve druhém utkání semifinálové série proti Žabinám srovnat s městským rivalem krok. První utkání v Žabovřeskách ve čtvrtek vyhrál 76:66 domácí tým. Série se nyní přesouvá do Kralova Pole, kde se v neděli od půl jedenácté dopoledne bude hrát nezvykle kvůli souběhu s jinou akcí ve staré hale ve Vodově ulici. Královopolanky přesto sází na domácí prostředí.

Basketbalistky Žabin (v bílém) v úvodním utkání semifinálové série zdolaly KP TANY Brno 76:66. | Foto: Česká basketbalová federace

„V prvním utkání ve třetí a čtvrté čtvrtině bylo znát, že došly trochu síly. V poločase jsme zasloužily pochvalu za doskoky a nasazení v obraně, pak to zmizelo a Žabiny navýšily náskok a my už neměly tolik síly nejen dotáhnout, ale ani zlomit zápas," ohlédla se ještě za čtvrteční první partií královopolská opora Petra Malíková.

Žabiny naopak chtějí zapracovat na lepším startu do utkání. „Pro nás bude klíčový dobrý vstup do zápasu a udržet koncentraci po celých čtyřicet minut. V neděli musíme eliminovat útočný doskok soupeře, protože v prvním zápase měl hodně druhých šancí. Věřím, že když vstoupíme do utkání s energií, dostatečnou agresivitou, budeme plnit pokyny trenérů, tak si společně s našimi fanoušky dojdeme pro druhý bod v tomto semifinále,“ pravila hráčka Žabin Simona Sklenářová.

Součástí druhé partie bude taky doprovodný program, například vystoupení finalisty TV soutěže Československo má talent a několikanásobného mistra světa ve stepu Tobiáše Košira s taneční skupinou T-Group Dance Studio.