Těžké loučení. Žabiny opouští kapitánka Stoupalová, míří do Polska. Proč odešla?

Když ve finálové sérii nejvyšší soutěže pomáhala trápit pražské USK, byly to její poslední zápasy v dresu basketbalových Žabin. Brněnský celek opouští jeho hlavní tvář, po osmi sezonách se s klubem loučí Natálie Stoupalová. Kapitánka a lídryně míří do Polska, kde bude hájit barvy polské Gdyně. „Nebylo to pro mě lehké rozhodnutí vzhledem ke srdečnímu vztahu k Žabinám, ale i já cítím, že je načase vyzkoušet něco nového,“ nastínila Stoupalová.

Se Žabinami Brno se loučí kapitánka Natálie Stoupalová (v zeleném s číslem 5), která odchází do polské Gdyně. | Foto: BK Žabiny Brno