Posunul se kvůli ní trénink, ale nikomu to nevadilo, protože Kateřina Galíčková měla příjemný důvod. Basketbalistka KP TANY Brno totiž v úterý večer zamířila na vyhlášení nejlepších sportovců Jihomoravského kraje za rok 2023, kde převzala ocenění ve čtenářské anketě Deníku Rovnost o největší sympaťačku.

Sympaťačka Deníku Rovnost Kateřina Galíčková. | Video: KP Brno

Triumf mezi devíti jihomoravskými konkurenty napříč různými sporty ji potěšil. „Hodně mě zaskočilo, že jsem byla v té anketě a že takhle třeba působím navenek. Jsem hrozně ráda, že jsem tady mohla být a vidět všechny ty sportovce na jednom místě,“ radovala se Galíčková.

Čtyřiadvacetiletá basketbalistka získala 3802 hlasů a drtivým finišem v závěru ankety předčila konkurenty. „Na týden se rozjela smršť, všichni posílali hlasy, především rodina. Zjistila jsem, že ji mám třeba i v Hradci,“ líčila s úsměvem. „Taky holky posílaly hlasy, pořád jsme je počítali a vyšlo to, za což jsem ráda,“ popsala.

Místo sportovního oblečení tak na sebe navlékla krásné šaty a převzala ocenění na slavnostním galavečeru v brněnském Sono Centru. „Byla jsem trochu nervózní, než to přijde, co budu říkat a tak. Nakonec to bylo v pohodě a je velmi příjemné být tady s lidmi, kteří jedou na olympiádu, dokonce z ní mají medaile. Bylo mi ctí,“ sdělila Galíčková.

Přebírání ceny ji na chvilku vytrhlo z přípravy na finální fázi sezony. Basketbalistky Králova Pole vstupují do čtvrtfinále play-off proti Chomutovu. Úvodní partie série na tři výhry je na programu v brněnské hale ve Vodově ulici ve čtvrtek od půl šesté večer. „Minulý rok jsme bohužel skončily brzy, snad to tento rok překonáme a budeme bojovat o medaile,“ připomněla loňské brzké vyřazení od Hradce Králové po prohře 0:3 na zápasy.

S Chomutovem se hráčkám KP v této sezoně daří, v obou případech ho porazily. „Myslím, že bychom měly být na koni, ale play-off je zrádné a nikdy nevíte. Chceme vyhrát 3:0, abychom ušetřily síly na semifinále nejspíš proti Žabinám,“ řekla česká reprezentantka.

Žabiny vyhrály úvodní domácí čtvrtfinále nad SBŠ Ostrava 81:54. Pokud oba brněnské celky postoupí do semifinále, dojde na pikantní městské derby. „Nějaká rivalita tam je, ale jen na hřišti, mimo jsme se všemi kamarádky, to je super,“ culila se Galíčková.

Souboj o Brno by nadchl také fanoušky, ve městě se těší oba kluby přibližně srovnatelnému zájmu. „Myslím, že fanoušci jsou v Brně rozdělení tak na půl, rivalitu berou asi podobně. Každopádně atmosféra na nedávném zápase na Žabinách byla neskutečná. Doufám, že postoupíme a hala se zase naplní,“ přála si křídelnice KP.

Vítěz semifinále nejspíš bude mít jisté stříbro, protože dlouholeté vládkyně USK Praha patrně ani letos nikdo z trůnu nesesadí. „Druhé místo je pro nás takové první,“ pousmála se Galíčková.