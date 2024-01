Souboj druhého týmu české Ženské basketbalové ligy s lídrem tabulky skončil podle papírových předpokladů. Favorizované USK Praha na domácí palubovce přehrálo Žabiny 78:60 a připravilo tak brněnskému celku první ligovou porážku od říjnového vzájemného souboje na jihu Moravy.

Petra Záplatová (na snímku v tmavě zeleném dresu) byla se třinácti body nejproduktivnější hráčkou Žabin. | Foto: BK Žabiny Brno

Pražankám vyšla především první půle, po změně stran se hra vyrovnala. „Byl to hodně fyzicky náročný zápas. Chyběla nám Elissa (Cunaneová – pozn. red.), což se projevilo v podkošových soubojích, kde to bylo opravdu silové. Nic jsme ale nevzdaly a snažily jsme se respektovat co nejlépe trenérovy pokyny. Dařilo se nám soupeřky dobře odstavovat na doskoku a kdybychom více proměňovaly snadné šance z nájezdů, nebyl by výsledný rozdíl tak vysoký,“ pravila Nikolina Kněževičová, po Petře Záplatové s dvanácti body nejproduktivnější hráčka brněnského celku.

FOTO: Upadající Kometu pozvedl kapitán. Brno zdolalo Liberec a blíží se elitě

Další brněnský tým KP TANY Brno splnil roli favorita v nedělním duelu v Ostravě. Na palubovce sedmého týmu ligy se Jihomoravanky utrhly zhruba v polovině úvodní části a směřovaly neochvějně k výhře 96:73.

Bodově se navíc dokázala prosadit každá z deseti hráček brněnského celku, nejpilněji bodovaly Kateřina Galíčková s Anežkou Kopeckou, které zaznamenaly shodně patnáct bodů.

V následujícím týdnu čeká oba brněnské celky Final Eight Federálního poháru, v němž se ve slovenských Piešťanech utkají o pohár nejlepší čtyři české a slovenské celky vyjma USK Praha, které se poháru už několik let neúčastní.

Program startuje v pátek čtvrtfinálovými souboji. Žabiny se postaví v pravé poledne proti Šamorínu a KP čeká od půl osmé večer souboj s Bánskou Bystricí.