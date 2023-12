První úkol splněný. Basketbalistky Žabin ve středu odvrátily nápor Besiktasu Istanbul a v úvodním utkání prvního kola play-off EuroCupu doma zvítězily 73:63. Zápas hraný ve velkém tempu a před bouřlivou atmosférou nabídl hned několik zvratů, lepší pozici do odvety si však vybojoval brněnský celek. „Myslím si, že z pohledu celkového utkání je desetibodová výhra férová,“ hodnotil kouč Žabin Viktor Pruša.

Basketbalistky Žabin Brno (v bílém) porazily v úvodním utkání prvního kola play-off EuroCupu doma Besiktas Istanbul 73:63. | Video: Deník/Jakub Tručka

Po první půli to tak nevypadalo, ale nakonec duel nabídl ještě pořádné drama. Pro Žabiny však se šťastným koncem. V klíčových momentech totiž opakovaně udával tempo domácí celek, proto si do odvety nese desetibodovou výhru. „Je to dobrý první krok, ale řekli jsme si, že nebudeme po úvodním zápase koukat na skóre. Chceme být nastavení tak, že vyhrajeme obě utkání. Tým má na to zvítězit i venku,“ burcoval Pruša.

Jeho svěřenky předvedly parádních úvodních dvacet minut, po kterých vedly 45:32 a vypadalo to, že si kráčí za vítězstvím. Po změně stran však Besiktas ukázal svou sílu a náskok byl během pár minut téměř pryč. „Nic moc se podle mě po půli nezměnilo, jen opora soupeře Evansová začala trefovat hodně těžké střely. Když už jsme k ní byli blízko, tak byla schopná otevřít perimetr,“ podotkl domácí stratég.

Ten navíc musel řešit i další komplikaci, brněnskému celku se totiž rychle hromadily fauly. Eliška Hamzová nakonec po pěti přestupcích utkání ani nedohrála, problémy s osobními chybami měly i další hráčky. „Nakupení faulů nás limitovalo hodně, v mnohém nás to omezovalo. Soupeřkám se ale taky vyfaulovaly dvě hráčky, takže to nakonec měly podobné,“ porovnal Pruša.

V klíčovém momentu utkání však Žabiny opět najely na svou ofenzivní vlnu a po horší třetí čtvrtině předvedly parádní závěrečnou desetiminutovku. V ní povolily tureckému klubu jen sedm bodů a opět odskočily do náskoku. „Byl to hrozně důležitý moment. Turkyně téměř dotáhly poločasovou ztrátu, vedly jsme už jen o tři body, ale naše hráčky se nesložily. Toho, že se nevzdaly a jely dál ve svém výkonu, si cením možná víc než výhry samotné,“ chválil své svěřenky žabinský lodivod.

Evropská pohádka KP pokračuje! Doma zkrotilo Francouzky a má další primát

Brňankám patřily i důležité závěrečné vteřiny, ve kterých ještě navýšily svůj náskok. Ten se nakonec zastavil na číslovce deset. „Posledních třicet sekund bylo jediných, kdy jsem mluvil o tom, že je rozdíl skóre důležitý. Bylo klíčové využít maximálně celý náš útok, soupeřkám zbyly jen čtyři vteřiny a ubránili jsme trojku od Evansové,“ rekapituloval Pruša.

Žabiny nyní mají více než týden na to, aby se připravily na turecké peklo, které mohou očekávat v odvetě. Hrstka bouřlivých fanoušků Besiktase ukázala svou vášnivost i v úvodním duelu na jihu Moravy. „Věděli jsme, že to bude konfrontace dvou stylů. Snažíme se hrát rychlý basketbal a udávat tempo, máme na to i stavěný tým. Soupeř má naopak tak dobré individuality, že raději preferuje postupný útok. Když jsme ve třetí čtvrtině zpomalili, tak to byla voda na mlýn pro Besiktas. Když jsme však opět zrychlili přechodovou fázi, tak nám to dalo nový život,“ doplnil trenér.

Žabiny Brno - Besiktas Istanbul 73:63

Čtvrtiny: 23:19, 22:13, 14:24, 14:7.

Body Žabin: Cunaneová 19, Kneževićová 12, Hamzová 12, Čechová 10, Lopez Sénéchalová 9, Záplatová 6, Stoupalová 3, Sklenářová 2.