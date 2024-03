Nervydrásající drama přichystaly pro fanoušky v premiérovém zápase Family Game basketbalistky Žabin a KP TANY Brno. V nedělním dopoledním derby v české nejvyšší soutěži hraném v žabovřeské hale Rosnička zvítězil domácí tým 76:74 košem v poslední vteřině. Hostujícím hráčkám nestačil ani šestadvacetibodový náskok, do něhož se dostaly na začátku druhé čtvrtiny.

Basketbalistky Žabin Brno (v bílých dresech) v dramatickém duelu zdolaly KP TANY Brno. | Foto: BK Žabiny Brno

„Vstoupili jsme do utkání strašně laxně, naivně. KP je nižší tým, který má výborné střelce prakticky od pozice jedna až pět, stejně jsme si nechali dát dvanáct trojek za první poločas. Nechápu, kde jsme byli hlavami. Ofenzivně to nebyl až zas takový problém. Není to první ani snad poslední letošní koncovka, kterou jsme zvládli. Hráčky ukázaly obrovskou vůli a charakter, což si cením hodně. Každé derby je neskutečné. Brno žije ženským basketem. Považuji to za velmi slušnou reklamu na ženský basketbal," pravil trenér Žabin Viktor Pruša.

Úvod patřil Královopolankám, které v první čtvrtině nasázely deset trojek ze dvanácti pokusů a úvodní část vyhrály 36:19. „Na začátku nám to celkem padalo, takže jsme byly na koni, Žabiny se oklepaly, začaly tlačit a nám to přestalo padat a nedokázaly jsme změnit tempo hry," litovala trenérka KP Marcela Krämerová.

VIDEO: Líšeňský kouč Milan Valachovič: Bez střídání bychom zápas dohráli na bod

Žabiny zkraje druhé části prohrávaly o šestadvacet bodů, ale po oddechovém času se zmátořily a vrátily se do hry. V poločase prohrávaly už "jen" o deset bodů.

Po změně stran se domácí celek definitivně svému sokovi přiblížil a minutu před koncem dostala Žabiny do vedení Eliška Hamzová. Královopolanky ještě dokázaly srovnat, ale v poslední vteřině rozhodla o výhře Žabin Elissa Cunaneová, přičemž mohla začít euforie domácího celku.

Žabiny si díky výhře upevnily druhou příčku v tabulce, KP přes porážku zůstává třetí. Ve středu sehraje důležitý duel v boji o třetí příčku se čtvrtou Slavií, který začne v hale ve Vodově ulici v půl šesté večer. Žabiny se ve středu od půl sedmé představí v Hradci Králové.

BK Žabiny Brno - KP TANY Brno 74:76

Čtvrtiny: 19:36, 27:20, 16:9, 14:9.

Fauly: 14:20.

TH: 15/8: 4:2.

Trojky: 10:14.

Diváci: 1213.

Body: Dudášová 22, Hamzová 15, Sklenářová 12 - Šotolová 17, A. Kopecká 15, Galíčková 12.