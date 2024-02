Výjimečná bitva o Brno. Třetí měření sil mezi basketbalistkami Žabin a KP TANY Brno v této sezoně české nejvyšší soutěže bude mít speciální nádech. Jednak půjde o úvodní duel nadstavby, v němž po základní části druhé Žabiny a třetí KP zabojují o co nejlepší výchozí pozici pro play-off, ale taky jde o první duel nového konceptu Family Game, tedy zápasu pro rodiny. Odehraje se v neděli netradičně už v půl jedenácté dopoledne v žabovřeské hale Rosnička před kamerami Nova Sport 1.

Basketbalistky Žabiny Brno (v zelených dresech) uspěly v půlce ledna na palubovce KP TANY Brno (v bílém) a vyhrály 82:71. | Foto: KP TANY Brno

„Naším nejčastějším fanouškem na zápasech jsou rodiny s malými dětmi. Proto jsme se rozhodli s televizí Nova Sport, že vybrané zápasy ligy budeme hrát v neděli v půl jedenácté dopoledne, která je nejvhodnějším termínem pro celou rodinu. Na těchto zápasech s názvem „Family Game" nabídneme speciální zábavu a atrakce pro děti, včetně malých sportovišť a atrakcí, upomínkových předmětů nebo například možnosti nakreslit vzkazy svým oblíbeným hráčkám. Chybět nebude ani maskot, který je vždy pro nejmenší návštěvníky největší atrakcí," představil nový koncept předseda ligy Jakub Večerka.

Ten společně s oporami brněnských celků, Eliškou Hamzovou ze Žabin a Dominicou Hynkovou z KP, pozval fanoušky na utkání při vysílání známého pořadu Snídaně s Novou.

V hale Rosnička se proti sobě utkají tradiční rivalové, kteří v tomto ročníku dokráčeli do play-off prestižního EuroCupu.

„Brněnské derby je pro nás pokaždé jedním z vrcholů sezony. Našim cílem je Žabinám oplatit porážku z minulého zápasu a ukázat, že jsme do nadstavby a nadcházejícího play-off připravené. Duel to bude zajímavý nejen pro nás, ale i pro fanoušky. Díky tomu, že se jedná o televizní utkání, bude mít zápas určitě větší mediální podporu, a to je pro ženský basketbal vždycky dobře. Máme možnost ukázat široké veřejnosti, že i zápasy v ŽBL můžou být zajímavé a vypjaté po celou dobu,“ pravila opora KP Kateřina Galíčková, která v minulosti oblékala dres Žabin.

Finiš základní části: KP prověřilo favorita, Žabiny převzaly medaile

Právě žabovřeský celek bude mírným favoritem duelu, ostatně v lize klopýtl v osmnácti zápasech jen třikrát, dvakrát s dominantním USK Praha a hned v prvním kole na konci září v Hradci Králové.

Svěřenky trenéra Viktora Pruši vyhrály i obě dosavadní derby s KP. V prvním utkání v říjnu se na domácí palubovce radovaly po výhře 82:75, v odvetě v královopolské Starez aréně panovaly v půli ledna 82:71.

Na druhou stranu ale úřaduícím vicemistryním soutěže v posledních duelech scházely opory jako Petra Záplatová nebo Emma Čechová a KP se v tomto ročníku oproti předchozí sezoně posunulo, když dokázalo v EuroCupu porazit i třeba přední francouzský celek Montpellier nebo tureckou Antalyi.

„Zápasy s KP mají vždycky trochu jiný nádech. Jedná se o derby, takže to podle toho většinou tak vypadá. Více bojovnosti, zapálení a někdy i nevynucené agresivity, se kterou musíme počítat jako každý zápas s nimi. Pro nás to určitě nebude v neděli nic jednoduchého, protože nás stále trápí dlouhodobá marodka a v takových zápasech, kde se hraje na krev, nám úzká rotace moc nepřidá. Věřím ale, že si zápas na domácí palubovce pohlídáme a připíšeme si další vítězství,“ říká kapitánka brněnského celku Natálie Stoupalová.