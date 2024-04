Pikantnější semifinálovou sérii si brněnští basketbaloví příznivci přát nemohli. V souboji o finále české ligy si to totiž od čtvrtku rozdají v třaskavém derby basketbalistky Žabin a KP TANY Brno. Městští rivalové se v play-off střetnou po pěti letech, naposledy v roce 2019 vyhrály v semifinále 3:2 na zápasy Žabiny, které jsou favoritem i tentokrát. První duel série na tři výhry je na programu v žabovřeské hale Rosnička ve čtvrtek od šesti hodin večer. Žabiny vyhrály všechny tři dosavadní vzájemné duely s KP v sezoně, byť ani jeden jednoznačně. Naposledy se oba celky střetly před měsícem v prvním kole nadstavby a Žabiny doma vyhrály díky koši v poslední vteřině 76:74.

Oba brněnské celky se proti sobě naposledy střetly přesně před měsícem, kdy Žabiny (v bílých dresech) doma zdolaly KP díky koši v poslední vteřině 76:74. | Foto: BK Žabiny Brno

„Za semifinálového soupeře jsme rády. S KP to budou kvalitní a nejspíše i vyrovnané zápasy, které pro oba týmy mohou být jak zajímavé, tak prospěšné pro přípravu do dalších bojů o medaile,“ uvedla opora Žabin Petra Záplatová.

Úřadující vicemistryně finišovaly nadstavbu s přehledem na druhé příčce a v play-off si bez problémů poradily 3:0 na zápasy s Ostravou. „KP se snaží hodně běhat dopředu a sází na střely z tříbodového oblouku. Může se tedy zdát, že mezi námi je rozdíl pouze ve výhodě našich vyšších podkošových hráček, ale myslím, že i v dalších aspektech bychom měly vyčnívat spíše my,“ přemítala Záplatová.

KP ve čtvrtfinále podstoupilo namáhavou sérii s dalším eurocupovým účastníkem Chomutovem a o postupu rozhodlo až v závěrečném pátém zápase, který na velikonoční neděli vyhrálo 83:70.

„Proti Žabinám se tentokrát musíme koncentrovat celých čtyřicet minut, ukázaly jsme, že v hale soupeře umíme odehrát vyrovnané utkání, ale bude to potřeba dotáhnout do vítězného konce. Žabiny jsou zkušeným týmem, který se opírá o vysokou americkou pivotku Cunaneovou. Nejlepší střelkyně družstva svoji práci pod košem dělá výborně, musíme ji co nejvíce eliminovat,“ podotkla trenérka KP Marcela Krämerová.

Sázkové kanceláře jasně favorizují jejich soupeře, královopolské hráčky ale cítí šanci.

„Věříme v naše síly a víme, že pokud budeme hrát jako jeden tým a bojovat o každý míč, můžeme uspět. Klíčem k úspěchu bude disciplína a zodpovědná hra bez zbytečných chyb. Poslední derby bylo strhující. Fanoušci vytvoŕili fantastickou atmosféru a já doufám, že bude taková i nyní,“ řekla opora KP Kateřina Galíčková.

Termíny série

1. zápas ve čtvrtek 4. dubna od 18.00 v hale Rosnička

Žabiny Brno - KP TANY Brno

2. zápas v neděli 7. dubna od 10.30 v hale Vodova

KP TANY Brno - Žabiny Brno

3. zápas v úterý 9. dubna od 18.00 v hale Rosnička

Žabiny Brno - KP TANY Brno

případný 4. zápas ve čtvrtek 11. dubna od 18.00 v hale Vodova

KP TANY Brno - Žabiny Brno

případný 5. zápas v sobotu 13. dubna od 17.00 v hale Rosnička

Žabiny Brno - KP TANY Brno