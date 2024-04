Po dvou čtvrtinách basketbalistky Králova Pole vedly, ale po přestávce domácí Žabiny zabraly a vyhrály také třetí utkání semifinálové série nejvyšší soutěže basketbalistek. Po triumfu 75:56 po roce opět postoupily do finále, v němž se od 20. dubna utkají s USK Praha, které neprohrálo už tři sta ligových utkání v řadě.

Basketbalistky Žabin slaví opět postup do finále Ženské basketbalové ligy. | Foto: BK Žabiny Brno

Na KP čeká v souboji o bronzové medaile Hradec Králové. „Pro nás bylo důležité, že když soupeř atakoval ve druhé čtvrtině desetibodové vedení, skončilo to jen o tři body. V poločase jsme udělali pár úprav a zejména dobrou obranou jsme zápas otočili k nakonec pohodlnému vítězství. Může se to jevit až moc lehké, ale lehké to nebylo. Soupeř neměl co ztratit, a tak k tomu přistupoval. Všechna čest, v první půli hrál dobře,“ uznal asistent trenéra Žabin Michal Martišek.

Ve třetím semifinálovém duelu vyhrály basketbalistky Žabin nejvyšším rozdílem v celé sérii, byť úvod utkání patřil v hale Rosnička hostujícím hráčkám. „První půle zápasu vypadala velice slibně. Ale bohužel jsme zase zaspaly ve třetí čtvrtině a to se nám vymstilo. Chci ale pochválit holky, že se perou do poslední chvíle, a doufám, že si to odneseme i do dalšího utkání,“ uvedla královopolská trenérka Marcela Krämerová.

