Před šesti lety se na jedinou sezonu připojila k basketbalistkám Žabin, pomohla jim vybojovat stříbrné medaile v české nejvyšší soutěži a následně se vydala zkoušet své štěstí dál do zahraničí. Před závěrečnou fází aktuálního ročníku se slovenská reprezentantka Nikola Dudášová do kádru brněnského celku vrací, od pondělí je novou posilu týmu kouče Viktora Pruši. „Družstvo už má dané cíle a ambice na tuto sezonu a já mu chci určitě pomoct je naplnit,“ předesílá křídelnice.

Nikola Dudášová (vpravo) posílila brněnské Žabiny, jejichž dres už dříve oblékala. | Foto: FIBA

Slovenský Ružomberok, maďarské kluby v Pecsi a Szekszarde nebo polská Vratislav. Hned několik týmů vystřídala v posledních letech Dudášová, nyní se vrací do brněnského prostředí, které už zná z dřívějška. „V prosinci jsem se stala volnou hráčkou a Žabiny projevily zájem. Po několika rozhovorech s manažerem i trenérem mi nabídka dohrát sezonu v Brně přišla jako dobrá příležitost,“ popisuje osmadvacetiletá basketbalistka.

Žabiny po odchodu francouzsko-mexické hráčky Lou Lopez Sénéchalové hledaly náhradu, nakonec si vyhlédly právě Dudášovou, která nastupuje na pozici rozehrávačky či křídelnice. „Určitě je výhoda v tom, že přibližně víme, co od sebe můžeme očekávat. I mentálně je to pro mě větší pohoda, když nejdu úplně do neznámého prostředí,“ nastiňuje rodačka z Banské Bystrice.

FOTO: Odchod Sénéchalové Žabiny nebolel. Brňanky smetly Slovanku, vyhlíží posilu

Ta dosud v Maďarsku neprožívala ideální ročník, do hry se totiž dostávala jen minimálně. Proto se rozhodla pro návrat do týmu ze Žabovřesk, za který v sezoně 2018/2019 odehrála jedenatřicet ligových duelů. „Na Žabiny a celkově na celý ročník, co jsem tam strávila, vzpomínám ráda. Byl to můj první rok mimo Slovensko, basketbalově jsme měly úspěšný rok a stejně tak jsem si užila i Brno jako město,“ rekapituluje Dudášová.

Slovenská reprezentantka přichází do Žabin pouhý den před úterním kvalifikačním duelem Federálního poháru, ve kterém Brňanky vyzvou pražskou Slavii. Možná už i s Dudášovou v sestavě. „Není úplně lehké přijít do týmu v půlce sezony, ale jsem na to zvyklá. Balím a stěhuju se skoro celý život. Basketbalově určitě chvilku potrvá, než si zvyknu a zapracuju do týmu. Ale budu dělat vše proto, aby to bylo co nejdříve a byla jsem pro družstvo přínosná,“ slibuje.

FOTO: „Trapný výkon“ vyústil v tvrdou lekci, Basket padl téměř o padesát bodů

Pro Dudášovou bude především důležité opět získat herní praxi, kvůli menší vytíženosti v Maďarsku totiž zatím v sezoně odehrála více reprezentačních utkání než klubových. V zahraničí ale získala cenné zkušenosti. „Vnímám velkou změnu vpřed basketbalově i mentálně. Stojí za tím strašně moc práce a získaných zkušeností. Každý tým, trenér i země mi dali něco jiného a nového,“ dodává Slovenka.