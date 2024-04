Hned úvodní duel brněnského semifinálové derby v nejvyšší soutěži basketbalistek ukázal, že to bude vypjatá a vyrovnaná série. Úvodní vítězství braly Žabiny, které na domácí palubovce haly Rosnička zdolaly KP TANY Brno 76:66.

Basketbalistky Žabin (v bílém) v úvodním utkání semifinálové série zdolaly KP TANY Brno 76:66. | Foto: Česká basketbalová federace

Žabinám nejspíš zůstalo víc sil, protože čtvrtfinálovou sérii s Ostravou rozhodly ve třech utkáních. To Královopolanky se s Chomutovem nadřely v pěti duelech. „Pro naši hlavu je to velmi důležité. Říkala jsem, že KP dochází síly, ale na druhou stranu byly jeho hráčky rozehrané a my jsme naopak stály,“ podotkla domácí basketbalistka Petra Záplatová.

Královopolanky měly lepší úvod, ale postupně jejich ztráta narůstala. „Nám se děje pořád, že máme dobrý vstup do utkání, ale potřebujeme udržet koncentraci čtyřicet minut. Zápas trvá čtyřicet minut a nejen půlku,“ zlobila se královopolská trenérka Marcela Krämerová.

Žabiny výrazně odskočily ve třetí čtvrtině, kdy se dostaly až do patnáctibodového náskoku. „Nerodilo se to lehce, ale nikdo si tady nemyslel, že vyhrajeme o třicet bodů a bude po zápase hned v prvním poločase. Víc než krásné utkání to bylo typické play-off bojovné utkání. Bylo to zasloužené vítězství, i když si myslím, že je v našich silách hrát lépe,“ prohlásil trenér Žabin Viktor Pruša.

Druhý duel série, která se hraje na tři vítězství, hostí hala Vodova v neděli v půl jedenácté dopoledne. „Bylo to o velkém nasazení až do konce. Ve třetí a čtvrté čtvrtině bylo znát, že došly trochu síly. Musíme pořádně zregenerovat, věřím, že nabereme síly, možná budeme mít větší rotaci a aspoň na domácí palubovce urveme výhru,“ přála si hráčka KP Petra Malíková.