Nejtěsnější možná výhra na úvod. Basketbalistky Žabin Brno vyhrály první zápas kvalifikace o Euroligu v hale ve Vodově ulici s maďarským celkem Szekszárd 67:66, odveta na jihu Maďarska, která se koná příští středu od šesti hodin večer, je tak naprosto otevřená. „V Maďarsku musíme být dominantnější a zlepšit efektivitu střelby,” komentoval plány do odvety trenér Žabin Viktor Pruša.

Domácí basketbalistky se před více než dvanácti stovkami příznivců záhy ujaly sedmibodového vedení. Maďarkám se ale hned od začátku dařilo strategicky využívat fauly a nutit domácí hráčky k chybám, především při střelbě trestných hodů.

„Od začátku se mi nedařilo trefovat šestky a pak se to přenášelo i pod koš a do zbytku hry. Bylo to celé hlavně o hlavě,” komentovala svoji nízkou efektivitu domácí pivotka Čechová.

Nízká efektivita ale trápila celý tým Žabin. „Měli jsme o čtrnáct střel víc než oni, ale ta efektivita byla hrozně nízká a to rozhodovalo,” řekl Pruša. Jeho hráčky v zápase proměnily jen každou pátou střelu za tři body a jen šedesát procent trestných hodů.

Naopak Szekszárd, díky efektivní střelbě, držel vedení až do konce třetí čtvrtiny, kdy domácí hráčky srovnaly, hlavně díky důraznější hře a práci na doskoku.

Dramatičtější konec zápasu si fanoušci snad ani nemohli přát. Šest sekund před koncem si šla na čáru trestných hodů stoupnout domácí Eliška Hamzová, za stavu 66-65 pro Szeksárd, a oba trestné hody proměnila. V následujícím rychlém útoku hostující hráčky nevyužily nájezd na koš a z vítězství se radovaly domácí.

K postupu ale potřebují vyhrát či remizovat zápas na hřišti soupeře, který je známý bouřlivou atmosférou.

„Co se týká fanoušků a haly, očekáváme peklo. Je to jenom na nás. Sedneme si na to u videa a zaměříme se na dnešní chyby. Není možné, aby nám jedna hráčka dala dvaadvacet bodů jako dneska. Zároveň nižší úspěšnost snad ani mít nemůžeme, takže v tomto ohledu to bude jen lepší," popsal plány na další zápas trenér Pruša.

„Klíčová na venkovních zápasech je vždycky obrana, abychom je nenechaly rozjet a utéct nám," dodala Čechová.

