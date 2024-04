Zápis do historie. Žabiny ve finále skolily USK, které neprohrálo 301 zápasů

Vypadalo to už snad téměř nemožně, že by někdo v nejvyšší soutěži mohl zdolat USK Praha. Suverénky českého basketbalu neprohrály jedenáct let, z výhry se radovaly v těžko uvěřitelných 301 zápasech v řadě. Jenže každá série jednou končí a tuhle utnuly v pondělí Žabiny Brno. Jihomoravské družstvo mělo ve druhém finále už i patnáctibodové manko, po famózním závěru však doma zvítězilo 71:69 a vyrovnalo sérii na 1:1 na zápasy.

Basketbalistky Žabin Brno v pondělním druhém finále ukončily jedenáctiletou sérii výher USK Praha, doma zvítězily 71:69 a vyrovnaly sérii. Ilustrační foto. | Foto: BK Žabiny Brno