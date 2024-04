Nepovedená druhá čtvrtina. A už po ní bylo vlastně rozhodnuto. Basketbalistky Žabin Brno vstoupily do finálové série nejvyšší české soutěže porážkou, na palubovce USK Praha padly 51:68. Brněnskému družstvu nepomohly ani tři povedené desetiminutovky, ofenzivní pasáž domácích před koncem první půle totiž favoritovi přinesla úvodní výhru.

Basketbalistky Žabin Brno (v tmavě zeleném) padly na úvod finále na palubovce USK Praha 51:68. | Foto: ZVVZ USK Praha

První pokus překvapit hegemona tak Žabinám nevyšel. Zatímco ve vzájemných zápasech ze základní části rozhodovala dvakrát až závěrečná čtvrtina, v sobotu byla klíčová ta druhá. Nabrané manko už totiž Brňanky nebyly schopné smazat. „Máme do pondělí co zlepšovat,“ hlesla žabinská pivotka Elissa Cunaneová.

Vstup do utkání ještě Žabiny zachytily, po úvodní čtvrtině vedlo USK jen o tři body. Jenže pak se jasně projevila kvalita čerstvých bronzových medailistek z Euroligy, které vyhrály druhou desetiminutovku 24:10. „První čtvrtinu jsme začaly agresivně a měly utkání pod kontrolou. Pak se to ale zlomilo v obraně. Povolily jsme a dovolily soupeřkám odskočit, což nás stálo zápas,“ rekapitulovala Cunaneová.

Druhá půle už nabídla vyrovnanou podívanou, Žabiny dokonce o čtyři body vyhrály závěrečnou část. Jenže žádné drama už se nekonalo, domácí basketbalistky si v klidu hlídaly náskok. „Trenér nám o poločase promluvil do duše, ať bráníme tvrději a hrajeme jako tým. To se nám dařilo, ale bohužel to nestačilo,“ dodala americká hráčka.

USK se tak ve finále, které se hraje na tři vítězné duely, ujalo vedení. Nyní však Žabiny plánují maximální koncentraci sil, druhé utkání totiž v pondělí odehrají před svými příznivci. Zápas startuje v hale Rosnička v šest hodin večer.

ZVVZ USK Praha - BK Žabiny Brno 68:51

Čtvrtiny: 14:10, 24:10, 12:8, 18:22.

Body Žabin: Cunaneová 12, Sklenářová 10, Kneževićová 9, Hamzová 7, Dudášová 6, Stoupalová 5, Čechová 2, Záplatová 0.