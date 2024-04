Nečekané boxerské vyústění měla v úterý večer semifinálová série nejvyšší soutěže basketbalistek mezi Žabinami a KP TANY Brno. Žabiny v domácí hale Rosnička slavily po výhře 75:56 a triumfu v sérii 3:0 na zápasy postup do ligového finále, když se do sebe v technické zóně haly pustili manažeři obou klubů Richard Foltýn z KP a Radek Šír ze Žabin. Jejich pěstní souboj skončil za stěnou oddělující prostor šaten a palubovky. Bitce předcházel Foltýnův výstup u rozhodčího.

Žabiny slaví postup do finále ŽBL. | Video: Václav Petrů

„Někteří ze Žabin mě nařkli z toho, že jsem rozhodčího napadl, což je naprostý nesmysl. Poděkoval jsem jim a výhrady jsem měl jen vůči rozhodčímu Kučírkovi. Říkal jsem to vehementně, ale kdo mě zná, tak ví, že jsem takový a neútočil jsem na nikoho. Pak došel Šír se svými bodyguardy a dostal jsem ránu," líčil incident ze svého pohledu Foltýn, který byl po šarvátce ošetřován v nemocnici.

Šír podle svých slov chránil sudí. „Viděl jsem, jak na ně Foltýn řve. Nejprve ho od nich odstavila jeho dcera. Šel jsem tam já a říkal jsem Foltýnovi po dobrém, že musím uvolnit cestu rozhodčímu do šatny. On se k nim ale potom vrátil zpátky, pořád řval, tak jsem ho odtáhl pryč. A dostal jsem pěstí tak, že mi vyletěly brýle. Kdybych neochránil rozhodčího a Foltýn by je třeba napadl, byl by to problém i pro náš klub, že jsme nezajistili pořadatelskou službu," líčil incident Šír.

Emoce u Foltýna vzplály po několika momentech. V první čtvrtině bylo utkání na zhruba deset minut přerušeno kvůli nefunkční časomíře útoku, kterou pořadatelé nahradili provizorní tabulí umístěnou pod košem.

„Žabiny o problémech věděly a stejně s tím nic neudělaly, chtěli jsme se dostat do tempa a místo toho hra stála," argumentoval Foltýn. „O problémech s časomírou jsem se dozvěděl v úterý ráno, nakoupil nové věci tak, aby fungovala. Časomíra byla zkontrolována a všechno se zdálo v pořádku. Měli jsme ale připravenou náhradní variantu, kterou jsme i využili," kontroval Šír.

Foltýna pak dopálila také situace ze třetí čtvrtiny, kdy se palička od bubnu hostujícího kotelníka ocitla při trestném hodu domácího týmu na palubovce, kvůli čemuž byla hra přerušena.

„Mému pětasedmdesátiletému otci, který má ruku v obvazu a tak v ní nemá cit, se omylem vysmekla. Rozhodčí a Šír z toho dělali tyjátr, což mě naštvalo. Žádný úmysl v tom nebyl," podotkl Foltýn s tím, že ho rozčílilo i rozhodnutí sudích neumožnit střídajícím hráčkám se rozcvičit.

Šír ale snahu o rozpitvávání incidentu odmítl. „Komisař mi řekl, že jsou dvě varianty. Buď paličku sebereme, nebo se musí kotelník posadit výš. Chtěl, aby hra stála, ale řekl jsem mu, že už stála kvůli časomíře, tak ať se nezdržujeme, že tam dojdu," líčil Šír situaci ze svého pohledu.

Celou situací se už zabývá i vedení Ženské basketbalové ligy, i když rozhodčí incident do zápisu o utkání neuvedl. „Zahájil jsem na základě tipů od různých lidí šetření. Oslovil jsem obě strany i rozhodčí o vyjádření. Na základě toho pak může být zahájeno disciplinární řízení," uvedl ve středu před polednem šéf ŽBL Jakub Večerka.

Oficiálně zatím rozhodčí v dodatečném zápisu popsal nedostatečně zajištěnou pořadatelskou službu v souvislosti s incidentem s paličkou. „Sudímu v tu chvíli scházel pořadatel," popsal problém Večerka s tím, že aktérům incidentu hrozí v případném disciplinárním řízení postihy.

Oba brněnské týmy mají před sebou ještě poslední sérii na tři výhry. KP si od úterý zahraje v souboji o bronz s Hradcem Králové, Žabiny čeká finále proti USK Praha od příští soboty 20. dubna.