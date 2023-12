Až se příští týden rozehrají odvety prvního kola play-off basketbalového EuroCupu, budou oba brněnské ženské kluby hájit vedení z úvodních domácích utkání. Už to je malý úspěch. Královo Pole i Žabiny však tuší, že dvojzápas je teprve v poločase. Přestože si ve středu vyšláply na přední evropské kluby Montpellier a Besiktas Istanbul a dodaly si velkou naději do odvet, čeká je ještě pořádně náročná práce. Přesto však středeční výhry ukazují na posun týmů z Brna.

Basketbalistky Žabin Brno (v bílém) porazily v úvodním utkání prvního kola play-off EuroCupu doma Besiktas Istanbul 73:63. | Video: Deník/Jakub Tručka

Podle žebříčku získaných bodů v Eurolize a v EuroCupu patří Montpellier i Besiktas mezi padesátku nejlepších klubů v Evropě. Francouzky jsou dokonce třinácté, Turkyním aktuálně patří jedenačtyřicátá příčka. Přesto z jihu Moravy odjely se dvěma porážkami. „Kvalita byla na straně soupeře, my jsme ale zase ukázaly bojovnost. Byly jsme připravené, hrály jsme s chutí a vírou, že to můžeme dokázat,“ líčila královopolská křídelnice Michaela Vondráčková po výhře 71:63.

KP TANY Brno přitom nakouklo do vyřazovacích bojů druhé nejprestižnější evropské soutěže vůbec poprvé, Žabiny se do nich vrátily po roční odmlce. Proti renomovaným soupeřům ale právě brněnské týmy lépe zvládaly klíčové momenty napínavých utkání. „Bavili jsme se s Viktorem (trenérem Žabin Prušou – pozn. red.), že to byl pro nás fyzicky možná jeden z nejtěžších zápasů, které jsme kdy viděli. Zvládli jsme ale ustát kritické momenty a příští čtvrtek se jdeme poprat v Istanbulu o postup,“ hodnotil žabinské vítězství 73:63 asistent Michal Martišek.

Zdroj: Václav Petrů

Podařená eurocupová sezona jihomoravských celků znamená nárůst renomé. Výrazně poskočily v žebříčku evropských týmů a najednou jsou těsně za první padesátkou. „Francouzské kluby k nám občas cestují s podceněním našeho týmu, jejich reakce může v tomto směru být v odvetě o dost jiná. Nicméně i když Montpellier přepne na vyšší stupeň, budeme na to nachystaní,“ ujistil královopolský asistent Jakub Gazda.

Oba brněnské kluby však tuší, že jsou teprve v polovině náročného boje o postup. A stojí před nimi mnohem těžší úkol – navázat na podařený výkon ve venkovních odvetách. „Soupeř hrál tvrdě a hodně agresivně, nedokázali jsme na to reagovat. Máme ale před sebou domácí zápas, na který se musíme dobře připravit, a pomohou nám i fanoušci. Je v našich silách rozdíl smazat,“ zůstal pozitivní asistent trenéra aktuálně čtvrtého celku nejvyšší francouzské soutěže Ahmed Mbombo Njoya.

Šalé přežil trápení v úvodu zámořského angažmá, teď chce pomoct dvacítce na MS

Montpellier doma od úvodu sezony prohrál jen dvakrát, ještě víc pekelná atmosféra čeká Žabiny v Turecku. Vášniví fanoušci Besiktase poženou svůj tým za vymazáním desetibodového manka. „Jsme v poločase a musíme být připravení mentálně. Jedeme do úplně jiného prostředí, čeká nás velká eurocupová hala, kde budou mít domácí hráčky velkou podporu, takže se budou cítit komfortně. Oba týmy na sebe chtějí opět něco vymyslet, už mám trochu v hlavě, co by třeba šlo ještě pozměnit,“ podotkl Pruša.

Královo Pole sehraje svoji odvetu ve středu od osmi hodin večer, Žabiny se v Turecku představí o den později od pěti hodin odpoledne.