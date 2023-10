Brno – Brněnský krajský soud potrestal lupiče, kteří si pro kořist chodili do bank a obchodů. Pachatelé neváhali ani použít zbraně.

Jiří Drábek stráví ve vězení téměř patnáct let. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Tohle je přepadení, představil se gang lupičů vždy, když přišel loupit. Na jihu a severu Moravy řádil více než půl roku. Šestičlenný tým ozbrojených banditů stihl za šest měsíců vyloupit třináct bank, spořitelen, pošt a sázkových kanceláří. Pachatelé míří do vězení. Tam je brněnský krajský soud poslal dohromady na jednatřicet let a šest měsíců.



„Nejpřísnější tresty dostali lidé, kteří gang vedli. Tedy Jiří Drábek, který bude za mřížemi jedenáct a půl roku, a jeho komplic N.P. Ten stráví ve vězení o rok méně,“ přiblížila verdikt předsedkyně senátu brněnského krajského soudu Halina Černá. Další obžalovaný a člen gangu František Hutyra musí na sedm let do vězení a Michal Mlejnek stráví za mřížemi dva a půl roku. Zbylí obžalovaní Lenka Hanáková a Jan Hanák vyvázli „jen“ s podmínkou.



Trestní rejstřík zmíněných pachatelů je velmi pestrý. V žaláři si totiž odpykávali trest i za vydírání nebo nájemnou vraždu. Jen co opustil Drábek s P. brány vězení, začali spřádat plány, jak by se snadno mohli dostat k penězům. „Většinu loupežných přepadení uskutečnili Drábek s P. Vždy se zbraní v ruce donutili obsluhu, aby jim vydala peníze. Celkem uloupili bezmála čtyři miliony korun,“ řekl státní zástupce Ivan Hrazdira.

Nenapravitelní?

Drábek opustil žalář, kde si odpykával desetiletý trest za vydírání, v září 2005. Za několik dní se potkal s P., kterého soud pustil na svobodu o pár let dřív, než si „odkroutil“ třináctiletý trest za vraždu břeclavského podnikatele. Oba muži sehnali zbraně a už v listopadu 2005 se pustili „do práce“.



Jejich první cesta vedla do Čejkovic na Hodonínsku. S pistolemi v ruce donutili prodavačky tamní Jednoty, aby jim vydaly tržbu. Strach umocnili několika výstřely do vzduchu. Z prodejny si nakonec odnesli dvacet tisíc korun. Jen zlomek úlovku, který je teprve čekal.



Lence Hanákové, která je družka jednoho z hlavních aktérů loupeží, nepřišlo vůbec divné, že její miláček nosí domů víc a víc peněz. A už vůbec ji nepřekvapovalo, že ve volném čase sledovali pracovníky bezpečnostní služby, jak nosí do aut kufříky plné peněz. „S Drábkem jsme se často dívali na detektivky, takže jsme tipovali, kolik asi nesou peněz. Nevěděla jsem, co můj druh dělá, kam jezdí. Říkal, ať se o to nestarám,“ řekla Hanáková, v jejímž bytě objevili policisté značnou částku ukradených peněz. Ani o těch nevěděla bližší podrobnosti.



Většina členů gangu nebyla s verdiktem brněnského krajského soudu spokojena. Někteří se tak proti rozsudku odvolali ještě v soudní síni, jiní si nechali lhůtu na rozmyšlenou. Kauzou se tedy bude v následujících měsících zabývat olomoucký vrchní soud.