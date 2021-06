Všichni cestující také museli mít potvrzení od zdravotníků o negativním testu na koronavirus, proočkování anebo o tom, že v uplynulých 180 dnech přestáli nákazu. Uniformovaní muži je brali důsledně a pomalu „kus po kuse“, takže se lehce prohloubilo zpoždění vlaku. Nabral je již brzo po startu v Praze, kvůli zdržení při průjezdu stavbou železničního koridoru.

Cestující, jichž se na letošní premiérovou jízdu žlutým vlakem společnosti RegioJet vydaly asi čtyři stovky, to ale brali s klidem. Někteří se již po odjezdu z Brna zavrtali do svých lůžek, živo ale panovalo v řadě kupé i na chodbách. K dobré náladě přispívalo pivo a víno, jimiž je ochotně zásobovali stevardi v růžových tričkách. Spokojeností ze začínající dovolené zářila třeba Dáša Slámová z Prahy, která si cestu vlakem nadšeně pochvalovala.

Se svými společnicemi sice původně chtěla k moři letět, ale letecká společnost její let zrušila. „Vlak byl proto jasná volba,“ řekla Slámová Deníku. „Zjišťujeme, že je to prima, a že se v pohodlí vyspíme. I když je to delší, je to pohodlné,“ pochvaluje si cestovatelka. Prozradila, že se do Chorvatska vrací každý rok ve stejném časném jarním termínu. „Jsme jachtaři, takže zase vyplujeme ze Zadaru a potom si poplujeme podle toho, kde to bude foukat, a kde se nám to bude líbit,“ zasnila se jachtařka.

Vlakové spojení s českými rekreanty do Chorvatska tak zahájilo druhou sezonu. Při loňské premiéře byla konečnou stanicí Rijeka, letos k ní přibyla i druhá cílová destinace: Split.

Druhá souprava

Z Prahy přes Brno, Bratislavu a Budapešť proto vyjela dlouhá souprava, která se v chorvatském Ogulinu rozdělila na dvě části, z nichž každá zamířila do jedné z těchto cílových stanic.

Z nich až do konkrétního místa dovolené po celém chorvatském pobřeží rozváží rekreanty RegioJet svými autobusy. „Jedeme na maximálních 15 vozech,“ komentoval dlouhou karavanu železničních vagónů majitel RegioJetu Radim Jančura.

RegioJet již na letošní sezonu prodal přes 35 tisíc jízdenek. Cesta do Rijeky rekreanty v červnu přijde v jednom směru ve voze se sedačkami na 490 korun, ve spacím voze na 790 korun. Jízda v sedačkovém kupé do Splitu je vyjde na 890 korun, ve spacím voze je o dvě stovky dražší.

Dlouhá cesta k moři je ale pro svou neopakovatelnou atmosféru lákavá také pro obsluhující personál. „Jezdím sem rád, protože mám v Rijece devítihodinovou pauzu. Chodím k moři anebo do tržnice, která se nachází kousek od stanice, a nakoupím si tam vždy domů čerstvé ryby nebo mořské plody, které mi moc chutnají,“ uvedl pro Deník stevard Filip Ondrýsek.

Běžně sice s vlaky jezdí jako vlakvedoucí, k roli stevarda se ale rád vrací. „Jde o práci s lidmi a člověk si z ní odnese spoustu zážitků,“ prohlásil Ondrýsek. „Občas tu sice bývají drobné potíže, ale vždycky pro cestující najdeme vhodné řešení, takže bývají spokojeni,“ dodal.