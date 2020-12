Příjemnou túru krajinou připomínající slovenskou Velkou a Malou Fatru si vychutnáte na hřebeni Hrubého Jeseníku. Na zhruba čtyřicetikilometrovou trasu vyrazte ze sedla Skřítek. Po zelené půjdete kolem Ztracených kamenů, které podle pověsti vysypal ze svých bot čert při závodě s místním sedlákem. Po vrcholech Pecný a Jelení hřbet vás čeká odpočinek na Ovčárně.

Před další částí cesty si pevně zavažte tkaničky, čeká vás nejvyšší moravská hora Praděd. Z něj vás pak přes Švýcárnu dovede červená turistická značka do Červenohorského sedla a až na rozcestí Šerák. Poslední část vede kolem Obřích skal do Ramzové. Rychlejší stihnou pochod Jeseníky i za den, abyste se ale pokochali krásnými výhledy, je lepší si vyhradit dny dva.

Vyrazte na Praděd

Pokud si netroufáte na dlouhou hřebenovou túru, vystačíte si s výstupem na Praděd. Nejvyšší hora Jeseníků i Moravy měří 1491 metrů. Na jejím vrcholu stojí rozhledna a vysílač, jehož horní plošina je nejvýše položeným pevným bodem České republiky. Vystoupat na Praděd přitom není vůbec náročné, samotný kopec je totiž relativně plochý.

Od horské chaty Ovčárna vede na horu asfaltová cesta s mírným stoupáním, nemusí se ho tedy obávat příležitostní turisté ani rodiče s kočárky. A výhled z Pradědu jednoznačně stojí za to: Pradědská a Keprnická hornatina, Králický Sněžník, za příznivého počasí dokonce i Krkonoše, Beskydy a slovenská pohoří jako na dlani.

Zdolejte Králický Sněžník

Nejkratší cesta na vrchol 1424 metrů vysokého Králického Snežníku vede po žluté značce. Začíná v údolí řeky Moravy. A nejde o zrovna o jednoduchou trasu. Po čtyřech kilometrech začíná prudší stoupání lesem. To je na celé trase to nejhorší. Když dosáhnete hřebene, bez větších obtíží budete pokračovat po cestě, která vás dovede k prameni Moravy. Ten je kousek pod rozlehlým vrcholem.

Od vrcholu pokračujte přes vrchol hory Stříbrnická a po hřebeni k Sušině. Z ní pak ke sjezdovce u chaty Slaměnka. Ta vás dovede zpátky dolů. Délka trasy je 20 kilometrů a zabere zhruba sedm hodin. Převýšení činí 997 metrů.

Skiareály i hotely se chytají. Ale…

Kvůli opatřením bránícím šíření koronaviru upravují skiareály podmínky provozu, aby vyhověly všem požadavkům a čekají na verdikt vlády, kdy se skiareály budou moci otevřít. „Hygienické záležitosti ohledně lanovky, provozu po dvou, když se nejedná o rodinu, rozestupy a tyto věci jsme si vyzkoušeli v letní sezoně. A uvidíme,“ sdělil manažer areálu v Koutech v Jeseníkách Petr Marek.

Podobně jsou na tom i v dalším jesenickém skiareálu v Branné, jak potvrdil jeho provozovatel Rostislav Procházka. Doba podle něj není jednoduchá, situaci se však snaží brát s nadhledem. „Buď bojujeme, že není voda, když je, zase nemrzne. A když už máme hodně vody i slušné mrazy, přijde covid,“ směje se Procházka. „Asi všichni, kteří v tomto oboru podnikáme, jsme už na takové stresy zvyklí. Ale covid je asi to nejhorší, co nás mohlo potkat,“ dodává vážněji.

Co Jeseníky nabízejí?

Pestrou, turisticky velmi atraktivní lyžařskou oblast Jeseníky tvoří Hrubý a Nízký Jeseník, Králický Sněžník a Rychlebské hory. Leží zde jedny z nejznámějších zimních středisek České republiky, v nichž si přijdou na své nároční i rekreační lyžaři. Lyžařská střediska jsou soustředěna v horských údolích.

Vysokohorský charakter mají sjezdovky na Ovčárně a na Červenohorském sedle. Díky zasněžování jsou však dnes atraktivní sjezdovky v řadě dalších míst Jeseníků. Celou oblast protkávají četné běžecké trasy. Sníh se zde drží dlouho do jara a ubytovat se můžete v desítkách chat a penzionů. Jeseníky jsou se sousedním Králickým Sněžníkem a Rychlebskými horami protkány více než tři sta kilometry bezvadně udržovaných lyžařských běžeckých tras. Všechna tři pohoří propojuje jedinečná zimní tepna, takzvaná Jesenická lyžařská magistrála.

Na co lákají Bílé Karpaty?

Hlavní centrum zimní dovolené v Bílých Karpatech leží v severní polovině tohoto pohoří – na Uherskobrodsku, v Luhačovickém Zálesí a v oblasti jižního Valašska, kde je několik lyžařských středisek. Možnosti běžeckého lyžování jsou však mnohem širší a pěkné trasy najdete prakticky ve všech částech Bílých Karpat a hlavně, všude kolem je na co se dívat. Návštěvníky potěší i Chřiby, které tvoří severozápadní hranici Slovácka a na druhé straně hřebene se pomalu svažují do úrodné Hané. Jsou unikátní tím, kolik zajímavostí je tady na poměrně malé ploše. Potěší hlavně běžkaře.

Proč Jeseníky? Kromě sněhu nabízejí i lázně

Pohled z nejvyšší hory Moravy, procházka údolím vodopádů, zábava pro celou rodinu v některém z místních skiareálů či krásně upravené běžkařské tratě. Oblast Jeseníků je velmi rozmanitá, tajemná i neobjevená.

Kdo chce vidět to „nej“ z Jeseníků v jednom dni, ať zamíří na Praděd. Naprostá klasika. Vyhlídka z vysílače, Petrovy kameny, horské chaty, údolí Bílé Opavy, lázně Karlova Studánka. To vše v jednom dni. Komu nevadí větší turistický provoz a nechce minout to nejzásadnější, pro toho je centrum hor jasná volba.

Kdo hledá zábavu pro celou rodinu a nemá hluboko do kapsy, může zamířit do některého z rekreačních resortů. Například na Dolní Moravu, jejíž nepřehlédnutelnou dominantou je Stezka v oblacích. V Koutech zase lanovka výletníky vyveze do blízkosti horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Ta se vedle Pradědu stala druhým hlavním symbolem Jeseníků.

Malebný vrch nad Jeseníkem

Malebnou lokalitou v těchto horách je také vrch nad městem Jeseník. Nejen zdejší lázeňský areál, ale i desítky pramenů a památníků v okolí lákají k procházkám, při nichž si dokonale vyčistíte hlavu.

Trochu ve stínu pozornosti jsou další zajímavá místa: Javornicko a Zlatohorsko. Neprávem. Samotnému Javorníku dominuje zámek, o údolí dál stojí „perla Rychlebských hor“, secesní budova Tančírny. V okolí se lze celé dny toulat po zaniklých či zapomenutých obcích a osadách. Zlatohorsko zase láká na svou historii spojenou s dolováním drahého kovu. U města lze navštívit zlatokopecký skanzen, historickou Poštovní štolu, ale i rozhlednu Biskupská kupa nebo poutní místo Panny Marie Pomocné.

Dovolenou v Jeseníkách můžete strávit skvělým lyžování a na běžkách, ale i spoustou jiných způsobů. Pobytem v některých ze zdejších proslulých lázní, zkoumáním bunkrů z doby druhé světové války, ochutnáváním pěnivého moku z četných místních minipivovarů. Jeseníky vám prostě dají, po čem zatoužíte.

Hory nabízejí luxusní kuchyni

Dříve tomu tak nebylo a hory patřily mezi chudé oblasti, dnes však místní restaurace a hotely nabízejí vynikající pokrmy. Pokud jste po hodinách strávených sportem vysílení, doplňte energii skvělým jídlem.

Střední Morava i Jeseníky vás pohostí původní typickou gastronomií, která staví na tradici a historii regionu. Na tomto místě nemůžeme nezmínit snad nejslavnější specialitu kraje, olomoucké tvarůžky, jediný český sýr, či staroměstskou máslovou trubičku rodiny Gřundělových z listového těsta plněnou bílkovým krémem, která bude tou nejlepší sladkou tečkou za vaším výletem.

Málem zapomenuté recepty

Řekne-li se tradiční jídlo Jeseníků, málokdo si dokáže cokoliv představit. Lze odtušit, že pokrmy budou složeny z brambor, lesních plodů, zvěřiny či zelí. Jen málo lidí ale zná chuť a vůni frýdberského salátu, masových kuliček v nudlovém těstě, ševcovské omelety či vozkovy houskové polévky. Recepty tradičních jídel Jeseníků byly takřka zcela zapomenuty.

Místní restaurace se je však snaží připomínat . Gurmáni si tak mohou pochutnat například na jesenickém sulcu, jesenické bramboračce, vepřové kapse nadívané jablky a vlašskými ořechy nebo domácích bramborových řízečcích. Velmi oblíbený je také dezert v podobě jablkových knedlíčků obalených v lískových oříšcích s přelivem z malin máčených v červeném víně.