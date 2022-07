Londýnské letiště ovšem není jediné. Problémy trvale hlásí letiště Schiphol v nizozemském Amsterdamu, francouzské letiště Charlese de Gaulla či letiště v belgickém Bruselu. Jelikož se aktuální informace dozvídají cestující v drtivé většině přímo na letišti, mají právo i na kompenzace. Na co vše mají cestující čekající na svůj let nárok? Deník přináší odpovědi na nejčastější dotazy.

Let má výrazné zpoždění, nebo byl zrušený. Co mám dělat?

Pokud jste na letištích v Evropské unii, máte právo si vybrat, zda budete pokračovat v cestě náhradním či zpožděným letem, nebo si necháte vrátit peníze.

Chci počkat na další let. Co mohu požadovat?

Operující dopravce musí nabídnout bezplatné občerstvení a cestující má rovněž právo na možnost telefonického či elektronického kontaktování příbuzných. „V případě potřeby má nárok i na ubytování po dobu nezbytně nutnou,“ říká Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra Česko (ESC). V takovém případě pak i nárok na bezplatný přesun mezi hotelem a letištěm.

Do kdy musí dopravce vrátit peníze za letenky?

Pokud se rozhodnete pro tuto možnost řešení, musí dopravce peníze za letenky vrátit do sedmi dnů.

O jak vysoké kompenzace mohu žádat?

Finanční náhrada se pohybuje od 250 do 600 eur (6 250 až 15 tisíc korun). Výše závisí i na vzdálenosti destinace.

Je něco, co mohu ještě na letišti udělat pro následné řešení kompenzací?

Vhodné je řešit situaci ihned na místě. Možné je požádat o vystavení dokumentu, jenž potvrzuje zpoždění či zrušení letu. „Samozřejmě, že je možné tyto skutečnosti doložit i na základě odletových řádů, avšak vystavený dokument tuto situaci ulehčuje,“ podotýká ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Dopravce mi místo vrácení peněz nabízí voucher. S tím ale nesouhlasím…

Máte právo na vrácení peněz a musí být respektováno. Dopravce může „zkusit“ tuto variantu náhrady. V případě vnucování voucheru a zamítnutí vrácení peněz je vhodné se obrátit s písemnou stížností na leteckou společnost.

Kdy nárok na finanční náhradu nemám?

V případě, že je let zrušen či opožděn kvůli klimatickým podmínkám – například kvůli písečné bouři. Nárok na kompenzaci nevzniká ani kvůli nedostatku personálu, stávce zaměstnanců či z důvodů šíření nákazy. To však jen v případě, pokud dopravce informoval o změnách včas a nabídl řešení. To se dnes neděje, lidé se o opožděných či zrušených letech často dozvídají až na letišti.

Za jakých podmínek mám tedy nárok na kompenzace?

Nárok na finanční odškodnění vzniká, jestliže cestující není informován o zrušení letu alespoň dva týdny před odletem. Stejně tak, pokud nebyl informován o zrušení letu ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před odletem a zároveň nebyl nabídnut náhradní let s odletem nejpozději dvě hodiny před plánovaným původním časem odletu s přepravou do cílového místa nejpozději čtyři hodiny po plánovaném příletu. Nebo také s možností náhradního letu s časem odletu hodinu před původně plánovaným termínem s dopravou na požadované místo s nejvýše dvouhodinovým zpožděním proti původně plánovanému příletu. Kvůli chaotickým situacím na evropských letištích nebývá tato podmínka často dodržována.

Musím „papírování“ řešit sám?

Záleží na způsobu koupě letenky. Pokud ji zajišťovala cestovní kanceláří, měla by pomoci. Pokud se jedná o cestování takzvaně na vlastní pěst, vše cestující řeší sám.

Měl bych využít na letišti pomoci speciálních firem s vymáháním náhrad?

Jestliže cestujete bez cestovní kanceláře, jedná se o pomoc, jak vymoci kompenzace od letecké společnosti „bez starostí“. Je nutné ale počítat s tím, že si podnikatel ze získaných financí strhne provizi. „Vždy doporučujeme prověřit si danou společnost a podívat se na její recenze,“ upozorňuje ředitelka dTestu Hekšová.

Mohu někde získat pomoc na posouzení oprávněnosti nároku?

Pomoc nabízí třeba spotřebitelská poradna organizace dTest. Stejně tak Evropské spotřebitelské centrum ČR.