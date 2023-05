Neuvěřitelnou úctu k nebožtíkům chová etnická skupina Torajů, kteří žijí v Indonésii, obvykle ve vesnicích. Těla zesnulých si dokonce nechávají i několik měsíců doma, dokud nenašetří na okázalý pohřeb. A ty, které již pochovali, dokonce jednou za tři roky z hrobu vyjmou, aby je například očistili od hmyzu, dali jim čisté oblečení a klidně jim do úst vložili zapálenou cigaretu. Vše je součástí rituálu s názvem ma'nene, což ve volném překladu do češtiny znamená péče o předky.

S nebožtíky se Indonésané běžně fotí, vezmou je klidně i na hostinu. | Foto: Shutterstock

Z evropského pohledu velmi bizarní péči věnují zesnulým Torajové žijící v horách ostrova Sulawesi v Indonésii. Jak přiblížil například web britského listu The Guardian, pro tuto zajímavou etnickou skupinu je velmi důležité své blízké co nejdůstojněji pohřbít. To stojí hodně peněz, proto příbuzným trvá i několik měsíců až let, než na obřad našetří. Není to totiž záležitost na jedno odpoledne, pohřeb trvá i několik dní, při nichž je potřeba se postarat až o stovky hostů.

Torajové po staletí udržují rituál Ma'nene:

Zdroj: Youtube

Až do pohřbu proto Torajové zesnulé ukládají do zvláštní místnosti v domě, kde ostatky postupně mumifikují. „Chodí si tam za nimi povídat a dokonce je jakoby krmí,“ uvedl The Guardian, který přinesl snímek, na němž vnučka přišla za svými zesnulými prarodiči, umístěnými do odkrytých vyzdobených rakví a věnuje jim pozornost.

„Torajové se obávají, že pokud budou duše jejich předků nešťastné, dokonce i po smrti, způsobí to špatnou sklizeň rýže,“ doplnil web britského listu Metro.

Rituál Ma'nene je starý několik set letZdroj: Shutterstock

Torajové po staletí udržují i rituál s názvem Ma'nene. Ten spočívá v tom, že zesnulé vyjmou z hrobu a věnují jim náležitou péči. Obvykle je citlivě očistí, odstraní z nich hmyz, nově obléknou a do úst klidně vloží zapálenou cigaretu, pokud za života kouřili. Obvykle se s nimi také na památku vyfotí a klidně je také vezmou na hostinu. Taktéž jim opraví poškozenou rakev.

Rituál je pro Toraje oslavou života

Rituál konaný jednou za tři roky v srpnu má posílit pouto s mrtvými příbuznými na ostrově Sulawesi v Indonésii. „Může to vypadat jako scéna z postapokalyptického zombie filmu, ale pro Toraje je rituál Ma'nene oslavou života. Už od dětství se všichni učí vypořádat se se smrtí a přijmout ji jako součást širší duchovní cesty,“ přiblížil web britského listu Daily Mail.

K vidění jsou tak výjevy, kdy dospělý člověk drží v rukou ostatky dítěte – bratra, který zemřel v útlém věku. Nebo když se po čase zase shledají dvě sestry, opřené u zdi. Následně pozůstalí každou z nich umístí zpět do svého hrobu. Zesnulí někdy dostávají také nové brýle, do místa posledního odpočinku jim pak příbuzní vkládají i mobilní telefony.

Pro britský deník Daily Mail fotoreportáž zpracoval Agung Parameswara. Tomu místní sdělili i okolnosti vzniku rituálu.

Z evropského pohledu je rituál Ma'nene šokující, pro Indonésany vyjádření úcty k mrtvýmZdroj: Shutterstock

„Před staletími lovec zvířat jménem Pong Rumasek našel v horách pod stromem opuštěnou, rozkládající se mrtvolu. Oblékl ji do vlastních šatů a řádně ji pochoval. Věřil, že mu to přinese štěstí. Následně byl zvyk přijat Toraji, kteří věřili, že je duchové odmění za péči o mrtvé,“ dozvěděl se fotoreportér.

Specifický přístup

Specifický přístup pak obyvatelé mají k mrtvým novorozencům. „Pokud dítě zemře dříve, než se mu začaly prořezávat zuby, je zabaleno do látky a umístěno do vyhloubeného prostoru v kmeni rostoucího stromu. Místní věří, že se tak dětská duše stane součástí stromu,“ doplnil Daily Mail.