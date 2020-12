Zimu bez lyží si dokáže těžko představit. Na sjezdovky do zahraničí jezdí na dovolenou pravidelně. Výlet do Livigna v italské Lombardii však tentokrát Jan Křenek z Brna odsouvá na neurčito. U cestovní kanceláře zatím žádný pobyt neobjednal.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Zatím to kvůli opatřením při epidemii koronaviru nevypadá dobře. Není jisté, jaká lyžařská střediska v zahraničí otevřou a kdy. A také za jakých podmínek. Jestli budou povinné testy, karanténa a podobně. To mi za to opravdu nestojí. Za každou cenu nepojedu, i když jsem do lyží blázen. Na dovolené chci vypnout a ne řešit případné problémy s návratem, “ řekl Deníku šestatřicetiletý muž.