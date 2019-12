Během LUX Film Days mají všichni diváci hlas. Filmová cena LUX vyzývá každého, aby si vybral svého vlastního vítěze. Máte tedy možnost hlasovat pro svůj oblíbený film na webu. Filmy se promítají v brněnském kině Scala. Vstup na akci je zdarma.

13. 12. 2019 KRÁLOVSTVÍ

Vše nasvědčuje tomu, že elegantní a dravý místní politik Manuel López Vidal má našlápnuto na pozici vysoce postaveného regionálního politika, ale jeho rychlý vzestup prudce zbrzdí korupční skandál, do něhož je Manuel zapleten. Objevují se další a další odhalení a Manuelova politická strana se rozhodne zapudit takzvané černé ovce. Manuel je zahnán do kouta: poté, co od svých stranických kolegů očekával alespoň tichou podporu, zjistí, že se ocitl v izolaci, a snaží se chránit výhrůžkami, že špinavé obchody, do nichž je jeho strana namočena, odhalí v plném rozsahu.

Království je politický thriller odhalující korupci bující ve světě politiky, jemuž se dostává až na dřeň, aby ukázal, jak se špína téměř samozřejmě šíří mezi aktéry tohoto světa, kteří jsou přesvědčeni o tom, že některé druhy chování jsou zcela normální.

14. 12. 2019 ODLOŽENÝ PŘÍPAD HAMMARSKJÖLD

Tragická smrt šéfa OSN Daga Hammarskjölda v roce 1961 zůstává jednou z největších záhad dvacátého století. Hammarskjöldovo letadlo se za záhadných okolností zřítilo těsně před plánovaným setkáním Hammarskjölda s Moïsem Tshombem, vůdcem povstalecké provincie Katanga, která v té době vyhlásila nezávislost na Kongu.

Hammarskjöld doufal, že konflikt vyřeší tím, že vzpurnou Katangu podporovanou mocnou belgickou společností Union Minière, která byla na Africe ekonomicky značně zainteresovaná, přesvědčí, aby se k nezávislému Kongu opět připojila. O více než půl století později se dánský novinář a režisér Mads Brügger rozhodl, že se společně se švédským soukromým vyšetřovatelem Göranem Björkdahlem vydá po stopách tohoto případu.

Vyšetřování nakonec přivede oba muže na stopu tajné polovojenské organizace bojující za nadřazenost bílé rasy, jež sídlí v Jihoafrické republice a kterou lze podezřívat z účasti na vraždě generálního tajemníka OSN. Příběh postupně ukazuje, jak vyšetřovatelé odhalují další, téměř nepředstavitelné zločiny.

15. 12. 2019 - BŮH EXISTUJE, JEJÍ JMÉNO JE PETRUNIJA

Petrunija je nezaměstnaná dvaatřicetiletá žena, která žije u svých rodičů ve Štipu v Severní Makedonii. Cestou z neúspěšného pracovního pohovoru se připlete k tradičnímu náboženskému procesí. Kněz při něm vhazuje do řeky křížek a místní mladíci se poté vrhají do vody a snaží se jej vylovit.

Toho, komu se to podaří, čeká mimořádně šťastný a úspěšný rok. Petrunija se příliš nerozmýšlí a vrhne se do řeky také. A právě jí se křížek podaří vylovit. Svým nezpochybnitelným vítězstvím však způsobí pozdvižení – soutěž totiž není určená dívkám. Společenský řád byl narušen. Jak se s touto situací vyrovná církev a jak občanská společnost?

Filmy jsou promítány v původním znění s českými titulky. Vstupenky je možné rezervovat na webu kina Scala.

MAGDALENA HLUBINKOVÁ