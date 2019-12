Do Židlochovic se vrátil vlak

Parní lokomotiva Skaličák přijela v neděli po jedné hodině odpoledne do Židlochovic na Brněnsku. Zahájila tam provoz na obnovené trati ze Židlochovic do Hrušovan u Brna. Do města se vlak vrátil po čtyřiceti letech. Skaličák na nástupišti vítaly davy lidí.

Do Židlochovic se v neděli vrátil vlak. Po čtyřiceti letech. | Foto: Foto: Tomáš Tetur