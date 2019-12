Hra školních let, ale i sport, ve kterém získala Česká republika tento rok poprvé svého mistra světa. To jsou piškvorky. V první polovině školního roku pohltí žáky druhého stupně základních škol a především středoškoláky. V tu dobu totiž startuje soutěž pIšQworky, ve které je IQ i týmová práce více než důležité.

Na své cestě ke slávě musí týmy zvládnout školní, oblastní a krajské kolo, aby se probojovaly na závěrečný turnaj do Brna, kde kromě poháru pro vítěze bojují i o zajímavé ceny. Z konkurence více než 1250 pětičlenných týmů si jen 120 hráčů mohlo vyzkoušet osm kol, které mělo rozhodnout o vítězi.

Narozdíl od předchozích úrovní, kdy se hrálo klasickým tabulkovým systémem s následným play-off, se totiž na Grandfinále hrálo takzvaným švýcarským systémem, který se používá například v šachu a pořadí je díky němu spravedlivější. Prvním nasazeným týmem byl tým GML Ê z Gymnázia Matyáše Lercha v Brně. „Předpokládáme, že bychom dnes mohli loňské vítězství zopakovat. Konkurence je ale silná, takže se budeme snažit na sto procent, jako vždycky,“ řekl hráč brněnského týmu David Janák.

Od začátku turnaje jim značně sekundoval druhý nasazený tým a taktéž medailista z loňského roku RIP STĚPAN, který loni dlouho bojoval o první místo, ale nakonec se musel spokojit s bronzem. Tým z Gymnázia Joachima Barranda v Berouně, který již několikrát dokázal celou soutěž vyhrát, se spoléhal na zkušené borce, ale i nové hráče. „Loni tu s námi byl náš kamarád Stěpan Tarasov. Letos se už ale kvůli věku nemohl účastnit, proto jsme se pojmenovali po něm a chceme to dnes pro něj vyhrát. Věříme, že když do toho dáme srdíčko a lásku k piškvorkám, tak to dokážeme. Máme připravenou i novou strategii a na celé naše počínání bude dohlížet náš kouč a dvojnásobný vítěz soutěže David Hakl,“ nastínil ambice i přípravu hráč z Berouna Matouš Burian.

Už třetí kolo zajímavě zamíchalo pořadím a do čela se vyhoupl čtvrtý nasazený tým GJN - Nerudní Pětkaři z Gymnázia Jana Nerudy z Prahy. „Na Grandfinále jsme už po třetí. Loni jsme vybojovali náš nejlepší výsledek, když jsme obsadili šesté místo. Věříme, že jsme letos dobře potrénovali a tento výsledek ještě vylepšíme,“ věřili hráči z Prahy.

Právě ve třetím kole si Nerudní Pětkaři připsali důležitou výhru 12:8 nad GML Ê. Dalším zajímavým soubojem byl zápas mezi druhým nasazeným týme RIP STĚPAN a Philadelphia Frayers, kteří do turnaje vstupovali z pozice pátých nasazených. Berounští RIP STĚPAN bez problému zvítězili 14:6 a zařadili se na druhé místo.

Čtvrté kolo svedlo na souboj křížků a koleček proti sobě doposud dva první týmy RIP STĚPAN a GJN- Nerudní Pětkaři. Drama to bylo velké a možná i dobře pro celý vývoj turnaje, že zápas skončil nakonec remízou. Na bednu se vrátil i tým GML Ê, který se držel v závěsu za tímto vedoucím duem.

Značně mu ale šlapal na paty pátý nasazený tým Philadelphia Frayers z gymnázia Dašická v Pardubicích, který přijel se strategií NTF a očividně jim fungovala. „Tato strategie známá jako Někam To Flákni znamená, že někam položíte křížek nebo kolečko, podle toho, jak se vám to hodí. Většinou se touto strategií řídíme. Když máme křížky, dáme tam křížky. Když máme kolečka, vyhrajeme jindy,“ popisovali strategii hráči z Pardubic.

Páté kolo značně zhatilo šance domácího týmu GML Ê na obhajobu, když prohráli s doposud vedoucím týmem RIP STĚPAN a propadli se až na šesté místo. Na druhé místo se posunuli Phliadelphia Frayers a poprvé za tento den se na třetí místo posunul tým ALPHA z Gymnázia Luďka Piky z Plzně, když porazil GJN- Nerudné Pětkaře a odsunul je až na čtvrté místo.

Během pauzy se hráči bavili nejen kolečky a křížky. Své logické myšlení si hráči s chutí procvičili i na úkolech z únikové hry BrainFAQ. Pokud se účastníci úspěšně dostali skrze záludné úkoly, mohli se dokonce zúčastnit losování o poukaz na jednu z nabízených únikovek.

Šesté a sedmé kolo ještě hodně zamotalo situaci na stupních vítězů, zároveň ale bylo ještě před odehráním osmého kola jasné, že po roční pauze se pohár vrátí do Berouna zásluhou týmu RIP STĚPAN, který za celý den neprohrál jediný zápas. O zbylá místa byla ale ještě třenice. Na druhé místo se sice vrátili obhájci loňského vítězství domácí GML Ê, hned v závěsu za nimi byli ale i Philadelphia Frayers a tým ALPHA.

Do pořadí na bedně mohl promluvit i tým GJN- Nerudní Pětkaři či tým Za legalizaci z Jiráskova gymnázia v Náchodě, které ztrácely pouhý bod. Vyhrát už těchto pět týmů sice nemohlo, ale získat jednu z dvou dostupných medailí bylo pro ně velké lákadlo. Všichni aktéři tudíž věděli, že i malá nepozornost, drobné zaváhání kohokoliv z pětice, může znamenat konec nadějí.

V atriu Fakulty sociálních studií panovalo hrobové ticho, z hlav se kouřilo, na papír padaly kolečka a křížky, ozýval se jen klapot šachových hodin.

RIP STĚPAN, GML Ê ani ALPHA nezaváhali, zatímco Philadelphia Frayers nezvládla svůj nejdůležitější zápas právě proti GML Ê a propadla se až na páté místo. Podobně smutně dopadl i tým Za legalizaci, který v přímé konfrontaci a v boji o medaili prohrál s týmem ALPHA. Medaile tedy putovala do Berouna, Brna a Plzně.

PETRA PLACHÁ