A zatímco jiné třídy utratí výtěžek z tříměsíčního projektu za zábavní park nebo večírek, brněnští školáci je prostřednictvím nadace Mary´s Meal věnovali chudým dětem. „Od počátku děti věděly, že chtějí přispět na nějakou charitu. A líbila se nám myšlenka, že přispějí na jiné děti. Děti dětem,“ popisuje třídní učitelka Martina Pazderková.

Brněnské děti se setkaly i se zástupcem nadace. „Vyptávaly se, na co jsou finance potřeba, zajímala je videa ze škol, fascinovalo je, jak se například osiřelé děti starají o sebe navzájem,“ přibližuje pedagožka.

Peníze, které její třída vydělala na jarmarku, nakonec stačily na podporu dvaceti chudých dětí. „Vyšlo to skvěle. Ve třídě mám přesně dvacet žáků, takže každý pomohl jednomu,“ dodává učitelka nadšeně.

Abeceda peněz, program na podporu finanční gramotnosti, tak opět dalece přesáhl hranice světa peněz. Kromě přednášky zástupce nadace absolvovali brněnští školáci i debatu s podnikatelem. Zajímali se, co je při rozjíždění firmy důležité a na co si dát v obchodě pozor. „Třídu navíc projekt neskutečně stmelil. Děti musely zdolávat překážky, které mnohdy nebyly snadné. Ale teď na ně nadšeně vzpomínají,“ říká Pazderková.

Například trhání šípků, které chtěly nasušit a prodávat, podle učitelky dalo dětem opravdu zabrat. „Šlo to pomaleji, než jsme mysleli. Děti pořád něco škrábalo, svědilo. Ale nakonec to zvládly,“ podotýká Pazderková. Stejně jako brigádu ve včelnici, kde si děti vydělávaly med do prodeje.

Svůj příspěvek předali čtvrťáci ze Základní školy Pramínek nadaci Mary´s Meal v pondělí 9. listopadu. Minulý týden ještě navíc narychlo zorganizovali sbírku použitých aktovek a batohů, které nadaci věnovali spolu s penězi.

Hlavní myšlenkou Mary´s Meal je poskytnout dětem v chudých zemí každý den vydatné jídlo, a to v místě jejich vzdělávání. Tím může zároveň vzrůst motivace rodičů děti do škol posílat.

